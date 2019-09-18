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      Українські бійці готуються до відведення сил уздовж усієї лінії розмежування

      93 Читать новость на русском
      В ООС готуються до відведення військ
      В ООС готуються до відведення військ / lexinform.com.ua

      Відступ військових буде можливим лише у разі дзеркальних дій з протилежного боку.

      Про це йдеться на сторінці Операції об’єднаних Сил у фейсбуці.

      На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж усієї лінії розмежування. Таке завдання визначено Начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Міністром оборони України та главою держави,
      – йдеться у дописі.

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      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation  Вівторок, 17 вересня 2019 р.

      Минулої доби на Донбасі загинув військовий, ще 2 отримали поранення. Від початку перемир’я бойовики відкривали вогонь понад 500 разів.

      Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачав обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Однак, цього так і не сталося. Зокрема, через ворожі обстріли лише у вересні загинули 8 військових.

      карта окупованих територій донбас
      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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