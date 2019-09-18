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      На Донбасі загинув військовий, ще 2 – поранені

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      Окупанти продовжують обстрілювати Донбас
      Окупанти продовжують обстрілювати Донбас / narodna-pravda.ua

      Упродовж доби 17 вересня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовий загинув, ще двоє – отримали поранення.

      Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Новотроїцького, Водяного, Павлополя та Лебединського.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 4 рази обстріляли позицій Об'єднаних сил поблизу Залізного, Новотошківського, Новолуганського та Луганського.

      За минулу добу під час виконання бойового завдання один український військовослужбовець загинув, ще двоє – отримали поранення.

      Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації уже 1 раз обстріляли позиції ООС неподалік Травневого в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

      Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

      Читайте також: Скільки мирних жителів загинули на Донбасі за час війни: страшне число

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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