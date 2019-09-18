На Донбасі загинув військовий, ще 2 – поранені

Упродовж доби 17 вересня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовий загинув, ще двоє – отримали поранення.

Окупанти обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Новотроїцького, Водяного, Павлополя та Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 4 рази обстріляли позицій Об'єднаних сил поблизу Залізного, Новотошківського, Новолуганського та Луганського.

За минулу добу під час виконання бойового завдання один український військовослужбовець загинув, ще двоє – отримали поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації уже 1 раз обстріляли позиції ООС неподалік Травневого в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

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Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу