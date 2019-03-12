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      Скільки мирних жителів загинули на Донбасі за час війни: страшна цифра

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      На Донбасі під час війни загинуло понад 3 тисячі цивільних осіб
      На Донбасі під час війни загинуло понад 3 тисячі цивільних осіб / Фото з відкритих джерел

      На Донбасі п'ятий рік триває жорстока російсько-українська війна, в якій загинули тисячі військових. Проте, жертвами конфлікту стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще кілька тисяч отримали поранення.

      У минулому 2018 році в результаті збройного конфлікту на Донбасі загинули 55 осіб та 224 отримали поранення. Про це свідчать дані моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, які озвучила голова місії Фіона Фрейзер, передає Укрінформ.

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      У 2018 році ми зафіксували 279 жертв серед цивільного населення – 55 людей загинуло і 224 поранено. Це вдвічі менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році та найнижчий річний показник серед цивільного населення за весь період конфлікту,
      – зазначила вона.

      Окрім того, з 16 листопада 2018 року до 19 лютого 2019 року загинули двоє мирних жителів – чоловік і жінка. Ще 11 цивільних чоловіків і дві жінки були поранені.

      "Треба пам'ятати, що загалом понад 3 тисячі цивільних осіб були вбиті від початку конфлікту і до 9 тисяч отримали поранення", – наголосила Фрейзер.

      Тому, ООН вітає нещодавнє поновлення домовленості про режим припинення вогню на Донбасі, який було запроваджено до Міжнародного жіночого дня. Однак, організація закликала усі сторони конфлікту поважати та дотримуватися домовленості.

      Додамо, що з початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Донбасі, загинули 2949 українських військовослужбовців.

      Що відомо про "весняне перемир'я"? Підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи домовилася про введення з півночі 8 березня режиму перемир'я на Донбасі. Проте, немає гарантій, що окупаційні війська Росії будуть дотримуватися домовленості та перестануть обстрілювати позиції ЗСУ й мирного населення регіону. Зокрема, російська сторона відмовилась від ініціативи додати інструменти, які би реально дозволили контролювати припинення вогню.

      Окупанти порушили домовленості у перший же день. 8 березня вони один раз прицільно обстріляли позиції Збройних сил в районі Кримського. Схожі ситуація була і в наступні дні – бойовики зменшили кількість обстрілів, проте не припинили відкривати вогонь по українських позиціях.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви ООН Перемир'я
      Джерело: 24 Канал
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