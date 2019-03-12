Сколько мирных жителей погибли на Донбассе за время войны: страшная цифра

На Донбассе пятый год длится жестокая российско-украинская война, в которой погибли тысячи военных. Однако, жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, от начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще несколько тысяч получили ранения.

В прошлом 2018 году в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 55 человек и 224 получили ранения. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которые озвучила глава миссии Фиона Фрейзер, передает Укринформ.

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В 2018 году мы зафиксировали 279 жертв среди гражданского населения – 55 человек погибли и 224 получили ранения. Это вдвое меньше, чем количество жертв среди гражданского населения в 2017 году и самый низкий годовой показатель среди гражданского населения за весь период конфликта,

– отметила она.

Кроме того, с 16 ноября 2018 года до 19 февраля 2019 года погибли двое мирных жителей – мужчина и женщина. Еще 11 гражданских мужчин и две женщины были ранены.

"Надо помнить, что в целом более 3 тысяч гражданских лиц были убиты с начала конфликта и до 9 тысяч получили ранения", – подчеркнула Фрейзер.

Поэтому ООН приветствует недавнее возобновление договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе, который был введен к Международному женскому дню. Однако, организация призвала все стороны конфликта уважать и соблюдать договоренности.

Добавим, что с начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Донбассе, погибли 2949 украинских военнослужащих.

Что известно о "весеннем перемирии"?

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы договорилась о введении с полуночи 8 марта режима перемирия на Донбассе. Однако, нет гарантий, что оккупационные войска России будут соблюдать договоренности и перестанут обстреливать позиции ВСУ и мирного населения региона. В частности, российская сторона отказалась от инициативы добавить инструменты, которые бы реально позволили контролировать прекращение огня.



Оккупанты нарушили договоренности в первый же день. 8 марта они один раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил в районе Крымского. Похожие ситуация была и в последующие дни – боевики уменьшили количество обстрелов, но не прекратили открывать огонь по украинским позициям.