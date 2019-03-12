Военные ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе: яркое видео

Украинские военные нанесли мощный удар по укреплениям пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе, вследствие чего они были полностью ликвидированы.

Позиция оккупантов была размещена на Ясиноватской развязке в Донецкой области.

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Бойцы ВСУ смогли точным ударом ликвидировать укрепления. Как отмечают пользователи в комментариях, вероятно, военные нанесли удар с расстояния более 900-1200 метров.

Как видно на видео, сразу после попадания снаряда, позиция оккупантов взорвалась и загорелась.

ВСУ уничтожили укрепления орков на ясиноватской развязке pic.twitter.com/xGWxRcOZfe — Львовский метрополитен (@natohawks) 11 березня 2019 р.

Что известно о достижении украинских бойцов на Донбассе?

Украинские защитники могут похвастаться частой ликвидацией вражеских позиций и техники оккупантов на Донбассе. Ранее им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.



Кроме того, украинские войска нанесли мощный минометный удар по блиндажу оккупантов, который сгорел дотла.