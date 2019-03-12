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      Военные ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе: яркое видео

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      Украинские бойцы уничтожили позицию оккупантов на Донбассе
      Украинские бойцы уничтожили позицию оккупантов на Донбассе / Скриншот из видео

      Украинские военные нанесли мощный удар по укреплениям пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе, вследствие чего они были полностью ликвидированы.

      Позиция оккупантов была размещена на Ясиноватской развязке в Донецкой области.

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      Бойцы ВСУ смогли точным ударом ликвидировать укрепления. Как отмечают пользователи в комментариях, вероятно, военные нанесли удар с расстояния более 900-1200 метров.

      Как видно на видео, сразу после попадания снаряда, позиция оккупантов взорвалась и загорелась.

       

      Что известно о достижении украинских бойцов на Донбассе?
      Украинские защитники могут похвастаться частой ликвидацией вражеских позиций и техники оккупантов на Донбассе. Ранее им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

      Кроме того, украинские войска нанесли мощный минометный удар по блиндажу оккупантов, который сгорел дотла.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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