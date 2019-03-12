Військові ЗСУ знищили позицію бойовиків на Донбасі: яскраве відео

Українські військові завдали потужного удару по укріпленнях проросійських бойовиків на окупованому Донбасі, внаслідок чого вони були повністю ліквідовані.

Позиція окупантів була розміщена на Ясинуватській розв'язці у Донецькій області.

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Бійці ЗСУ змогли влучним ударом ліквідувати укріплення. Як відзначають користувачі у коментарях, ймовірно, військові завдали удару з відстані більше 900-1200 метрів.

Як видно на відео, одразу після влучання снаряду, позиція окупантів вибухнула та загорілася.

ВСУ уничтожили укрепления орков на ясиноватской развязке pic.twitter.com/xGWxRcOZfe — Львовский метрополитен (@natohawks) 11 березня 2019 р.

Що відомо про досягнення українських бійців на Донбасі? Українські захисники можуть похвалитися частою ліквідацією ворожих позицій та техніки окупантів на Донбасі. Раніше їм вдалося знищити бойову машину піхоти проросійських бойовиків на Світлодарській дузі. Згодом, бійці ЗСУ завдали потужного удару та ліквідували укріплену позицію окупантів з якої вони часто обстрілювали сили ОС з кулеметів.



Окрім того, українські війська завдали потужного мінометного удару по бліндажу окупантів, який згорів дотла.