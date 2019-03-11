Росія точно нападе на Україну в момент найбільшої слабкості, – Ар'єв

Російська Федерація зосередила численні війська та зброю біля українських кордонів. Наступний напад Кремля станеться у момент найбільшої слабкості України, а націоналісти своєю поведінкою лише сприяють загрозі нової агресії.

Росія чекає, поки в Україні буде нестабільна ситуація та внутрішні конфлікти, через що вона буде ослаблена. Про це заявив народний депутат та голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв коментуючи провокації 9 березня у Києві та Черкасах, передає "Прямий".

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Наступний напад Росії точно відбудеться у момент найбільшої слабкості України. Як у 2014, коли пограбована регіоналами країна без армії і розколотим суспільством, була в планах Путіна легкою здобиччю. Крим і частину Донбасу він тимчасово окупував. Решту вдалося відбити ціною в тисячі життів та через надзусилля відновлених Збройних Сил,

– зауважив політик.



Звідки Росія може напасти на Україну

Тому, українські націоналісти, які влаштували сутички у Києві та Черкасах 9-10 березня, лише створюють сприятливий момент для Росії.

"Зараз, коли ударні батальйонні групи вздовж українсько-російського кордону вже сформовані, новим приводом має стати штучно створений внутрішній безлад, коли російськомовні матюкливі тітушки в уніформах, під виглядом українських націоналістів, нападають на поліцію. Стоїть за цим один політичний інтерес, який або не читав українську історію сторічної давнини, або навпаки, ще гірше – дуже добре вивчив. І в кожен такий момент бронетехніку за поребріком починають прогрівати – на всяк випадок", – підкреслив Ар’єв.

Що відомо про конфлікт правоохоронців та "Нацкорпусу" в Черкасах і Києві?

9 березня активісти "Національного корпусу" вийшли на акції протесту на Майдан Незалежності в Києві через скандал із розкраданням в оборонному секторі та з вимогою взяття під варту екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря. Після цього вони вирушили до Адміністрації Президента та влаштували сутички з правоохоронцями. Зокрема, націоналісти використовували димові шашки та сльозогінний газ. У результаті постраждали двоє поліцейських і один нацгвардієць.

Окрім того, 9 березня 2019 року представники "Нацкорпусу" вийшли на акцію у Черкасах. Націоналісти хотіли підійти ближче до сцени палацу "Дружби народів", де виступав Порошенко, та на заваді стали правоохоронці. Саме тоді стались сутички з поліцією, внаслідок яких постраждали 22 поліцейських.

У поліції кажуть, що члени "Нацкорпусу" провокували на бійку прохожих, застосували до правоохоронців газ подразливої дії, фізичну силу, підпалили фаєри і спробували заблокувати кортеж президента.

10 березня 2019 року поліція затримала 2 організаторів сутичок "Нацкорпусу" з правоохоронцями у Черкасах. Затриманим закидають організацію людей для скоєння хуліганства та завдання тілесних ушкоджень поліцейським, які охороняли громадський порядок.

Цього ж дня у "Нацкорпусі" заявили про "викрадення" сімох своїх активістів. Їх начебто із застосуванням сили витягнули із автомобіля, та про їх подальшу долю нічого не відомо – адже поліція повідомила тільки про двох затриманих.