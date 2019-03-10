Сутичка під час візиту Порошенка у Черкасах: у "Нацкорпусі" заявили про викрадення активістів

У "Нацкорпусі" повідомляють про зникнення 5 своїх активістів. Їх начебто із застосуванням сили викрали із автомобіля.

24 канал повідомляв, що члени організації "Нацкорпус" 9 березня влаштували у Черкасах акцію з нагоди візиту до міста президента Петра Порошенка. Так, активісти вимагали від глави держави чесного розслідування резонансної справи про розкрадання в "Укроборонпромі". В межах акції члени "Нацкорпусу" хотіли підійти ближче до сцени, де виступав гарант, проте цьому завадили правоохоронці. В результаті – спалахнула сутичка, постраждали 22 поліцейських, 19 довелося шпиталізувати. Двох організаторів заворушень правоохоронці затримали.

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10 березня зникли сім активістів "Національного корпусу". Їм розбили авто, із застосуванням сили викрали. Поліція повідомляє лише про двох затриманих, вдома у яких проходять обшуки — Дмитра Кухарчука та Антона Братка,

– мовиться у повідомленні на сторінці "Національний Корпус – Черкащина" у Facebook.

В організації наголошують: вони не знають, де перебувають решта їхніх активістів.

"Разом з тим їх авто перебуває на території райвідділу поліції", – зазначають у "Нацкорпусі".



Повідомлення від активістів "Нацкорпусу" у Facebook

Так, 10 березня представники організації планують провести акцію під відділенням поліції, де будуть вимагати пояснень, куди зникли активісти.

Зазначимо, що раніше деяких активістів "Нацкорпусу" із Черкас, які брали участь у заворушеннях 9 березня, внесли до бази сайту "Миротворець" у розділ "Чистилище". Їх назвали там провокаторами та організаторами проплачених мітингів.

Що відомо про "Національний корпус"?Це українська націоналістична політична партія. Її було створено внаслідок об'єднання громадського руху "Чесні справи" та громадської організації "Патріот України" 14 жовтня 2016 року. Основою політичної партії стали активісти громадської організації Цивільний Корпус "Азов", колишні військовослужбовці полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.