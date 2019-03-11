Россия точно нападет на Украину в момент наибольшей слабости, – Арьев

Российская Федерация сосредоточила многочисленные войска и оружие возле украинских границ. Следующее нападение Кремля произойдет в момент наибольшей слабости Украины, а националисты своим поведением только способствуют угрозе новой агрессии.

Россия ждет, пока в Украине будет нестабильная ситуация и внутренние конфликты, из-за чего она будет ослаблена. Об этом заявил народный депутат и председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя провокации 9 марта в Киеве и Черкассах, передает "Прямой".

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Следующее нападение России точно состоится в момент наибольшей слабости Украины. Как в 2014, когда ограбленная регионалами страна без армии и расколотым обществом была в планах Путина легкой добычей. Крым и часть Донбасса он временно оккупировал. Остальное удалось отбить ценой в тысячи жизней и через сверхусилия восстановленных Вооруженных Сил,

– отметил политик.



Откуда Россия может напасть на Украину

Поэтому украинские националисты, которые устроили стычки в Киеве и Черкассах 9-10 марта, только создают благоприятный момент для России.

"Сейчас, когда ударные батальонные группы вдоль российско-украинской границы уже сформированы, новым поводом должен стать искусственно созданный внутренний беспорядок, когда русскоязычные матерные титушки в униформах, под видом украинских националистов, нападают на полицию. Стоит за этим один политический интерес, который либо не читал украинскую историю столетней давности, либо наоборот, еще хуже – очень хорошо изучил. И в каждый такой момент бронетехнику за поребриком начинают прогревать – на всякий случай", – подчеркнул Арьев.

Что известно о конфликте правоохранителей и "Нацкорпуса" в Черкассах и Киеве?

9 марта активисты "Национального корпуса" вышли на акции протеста на Майдан Независимости в Киеве из-за скандала с хищением в оборонном секторе и с требованием заключения под стражу экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря. После этого они отправились в Администрацию Президента и устроили стычки с правоохранителями. В частности, националисты использовали дымовые шашки и слезоточивый газ. В результате пострадали двое полицейских и один нацгвардиец.

Кроме того, 9 марта 2019 года представители "Нацкорпуса" вышли на акцию в Черкассах. Националисты хотели подойти ближе к сцене дворца "Дружбы народов", где выступал Порошенко, но помешали правоохранители. Именно тогда произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали 22 полицейских.

В полиции говорят, что члены "Нацкорпуса" провоцировали на драку прохожих, применили к правоохранителям газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли файеры и попытались заблокировать кортеж президента.

10 марта 2019 года полиция задержала 2 организаторов столкновений "Нацкорпуса" с правоохранителями в Черкассах. Задержанных обвиняют в организации людей для совершения хулиганства и нанесения телесных повреждений полицейским, которые охраняли общественный порядок.

В этот же день в "Нацкорпусе" заявили о "похищении" семерых своих активистов. Их якобы с применением силы вытащили из автомобиля, и об их дальнейшей судьбе ничего не известно – ведь полиция сообщила только о двух задержанных.