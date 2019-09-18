На Донбассе погиб военный, еще 2 – ранены
В течение суток 17 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военный погиб, еще двое – получили ранения.
Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого, Водяного, Павлополь и Лебединского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 4 раза обстреляли позиций Объединенных сил вблизи Железного, Новотошковского, Новолуганского и Луганского.
За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один украинский военнослужащий погиб, еще двое – получили ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации уже 1 раз обстреляли позиции ООС неподалеку Майского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Заметим, что от 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.
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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала