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      Украинские бойцы убили трех боевиков и захватили их пулеметчика

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      Украинские бойцы убили трех боевиков
      Украинские бойцы убили трех боевиков / Хвиля

      Вблизи Зацево, что в Донецкой области, военные Вооруженных сил Украины убили трех боевиков и взяли в плен пулеметчика незаконного вооруженного формирования самопровозглашенной республики "ДНР".

      Произошло это еще в конце августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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      По данным ведомства, группа боевиков пыталась подойти к украинским позициям, поэтому наши военные дали отпор. Вследствие боевого столкновения бойцы ВСУ убили трех боевиков, а четвертого ранили и захватили.

      Что известно о захваченном боевике?

      24-летний раненый – ​​житель временно неподконтрольной Горловки Донецкой области. По данным прокуратуры, он в ноябре 2016 года добровольно вступил в ряды боевиков самопровозглашенной "ДНР" на должность заряжающего минометной батареи. В 2019 году его перевели на должность пулеметчика, в качестве которого он воевал с украинскими военными возле Зацевого.

      Сейчас задержанному сообщено о подозрении в преступлении по статье УК – участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях и нападение на граждан. Суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

      Как прошли сутки на фронте? В целом за 16 сентября пророссийские боевики 23 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. Один военнослужащий погиб при выполнении боевого задания.

      ООС карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Оккупированные территории Судьи Украина – Россия Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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