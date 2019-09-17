Украинские бойцы убили трех боевиков и захватили их пулеметчика

Вблизи Зацево, что в Донецкой области, военные Вооруженных сил Украины убили трех боевиков и взяли в плен пулеметчика незаконного вооруженного формирования самопровозглашенной республики "ДНР".

Произошло это еще в конце августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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По данным ведомства, группа боевиков пыталась подойти к украинским позициям, поэтому наши военные дали отпор. Вследствие боевого столкновения бойцы ВСУ убили трех боевиков, а четвертого ранили и захватили.

Что известно о захваченном боевике?

24-летний раненый – ​​житель временно неподконтрольной Горловки Донецкой области. По данным прокуратуры, он в ноябре 2016 года добровольно вступил в ряды боевиков самопровозглашенной "ДНР" на должность заряжающего минометной батареи. В 2019 году его перевели на должность пулеметчика, в качестве которого он воевал с украинскими военными возле Зацевого.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в преступлении по статье УК – участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях и нападение на граждан. Суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Как прошли сутки на фронте? В целом за 16 сентября пророссийские боевики 23 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. Один военнослужащий погиб при выполнении боевого задания.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала