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      Українські бійці вбили трьох бойовиків та захопили їхнього кулеметника

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      Українські бійці вбили трьох бойовиків
      Українські бійці вбили трьох бойовиків / Хвиля

      Поблизу Зайцевого, що на Донеччині, військові Збройних сил України вбили тьох бойовиків та взяли в полон кулеметника незаконного збройного формування самопроголошеної республіки "ДНР".

      Сталося це ще  наприкінці серпня, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

      До теми: У Маріуполі розстріляли бойовика, якого суд відпустив під домашній арешт

      За даними відомства, група бойовиків намагалася підійти до українських позицій, тому наші військові дали відсіч. Внаслідок бойового зіткнення бійці ЗСУ вбили трьох бойовиків, а четвертого поранили і захопили.

      Що відомо про захопленого бойовика?

      24-річний поранений – житель тимчасово непідконтрольної Горлівки Донецької області. За даними прокуратури, він у листопаді 2016 року добровільно вступив у лави бойовиків самопроголошено "ДНР" на посаду заряджаючого мінометної батареї. У 2019 році його перевели на посаду кулеметника, у складі якого він воював з українськими військовими біля Зайцевого.

      Нині затриманому повідомлено про підозру у злочині за статтею ККУ – участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях і напад на громадян. Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

      Як минула доба на фронті? Загалом за 16 вересня проросійські бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Один військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

      ООС карта окупованих територій
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Україна – Росія Судді Окуповані території
      Джерело: 24 канал
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