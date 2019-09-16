У Маріуполі розстріляли бойовика, якого суд відпустив під домашній арешт

У Маріуполі невідомі розстріляли бойовика Романа Джумаєва із прізвиськом "Джулай". Нещодавно суд відпустив його від домашній арешт.

Джумаєва знайшли на порозі власної квартири, про це 24 каналу повідомили у пресслужбі Національної поліції Донецької області.

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Бойовик жив у багатоповерхівці на вулиці Воїнів-визволителів. На місці працюють правоохоронці, а слідчі встановлюють обставини вбивства.



Під'їзд у Маріуполі, де вбили бойовика/ Джерело: 0629.com.ua

Місцевий сайт 0629.com.ua пише, що у двері бойовика подзвонити, а коли він відкрив – розстріляли. На його тілі медики виявили численні вогнепальні поранення, Джумаєв помер до приїзду "швидкої".

Фото з місця вбивства/ Джерело: 0629.com.ua

Що відомо про бойовика Джумаєва?

До 2014 року працював в Києві, а потім приїхав в Донецька і вступив до лав бойовиків незаконної "ДНР". Джумаєв з іншими бойовиками штурмував Донецький аеропорт і Дебальцеве.



Бойовик із прізвиськом "Джулай"/ Джерело: 0629.com.ua

Влітку 2015 він через Росію виїхав до Білорусі, пізніше переїхав до Росії. Затримали Джумаєва у вересні 2017 року, коли він спробував виїхати на підконтрольну Україні територію.



Бойовик Джумаєв/ Джерело: Джерело: 0629.com.ua

У травні 2018 року "Джулая" відпустили під домашній арешт. У грудні знову затримали, але вже за те, що він чинив опір під час вилучення його незаконного кіоску. На початку серпня 2019 року Джулай знову відпустили під домашній арешт.