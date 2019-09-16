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      У Маріуполі розстріляли бойовика, якого суд відпустив під домашній арешт

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      Бойовика, якого відпустив суд під домашній арешт, вбили у Маріуполі
      Бойовика, якого відпустив суд під домашній арешт, вбили у Маріуполі / 0629.com.ua

      У Маріуполі невідомі розстріляли бойовика Романа Джумаєва із прізвиськом "Джулай". Нещодавно суд відпустив його від домашній арешт.

      Джумаєва знайшли на порозі власної квартири, про це 24 каналу повідомили у пресслужбі Національної поліції Донецької області.

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      Бойовик жив у багатоповерхівці на вулиці Воїнів-визволителів. На місці працюють правоохоронці, а слідчі встановлюють обставини вбивства.


      Під'їзд у Маріуполі, де вбили бойовика/ Джерело: 0629.com.ua

      Місцевий сайт 0629.com.ua пише, що у двері бойовика подзвонити, а коли він відкрив – розстріляли. На його тілі медики виявили численні вогнепальні поранення, Джумаєв помер до приїзду "швидкої".

      Фото з місця вбивства/ Джерело: 0629.com.ua

      Що відомо про бойовика Джумаєва?

      До 2014 року працював в Києві, а потім приїхав в Донецька і вступив до лав бойовиків незаконної "ДНР". Джумаєв з іншими бойовиками штурмував Донецький аеропорт і Дебальцеве.


      Бойовик із прізвиськом "Джулай"/ Джерело: 0629.com.ua

      Влітку 2015 він через Росію виїхав до Білорусі, пізніше переїхав до Росії. Затримали Джумаєва у вересні 2017 року, коли він спробував виїхати на підконтрольну Україні територію.


      Бойовик Джумаєв/ Джерело: Джерело: 0629.com.ua

      У травні 2018 року "Джулая" відпустили під домашній арешт. У грудні знову затримали, але вже за те, що він чинив опір під час вилучення його незаконного кіоску. На початку серпня 2019 року Джулай знову відпустили під домашній арешт. 

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      Теги: Новини України Новини Маріуполя Новини Донецька Війна на Донбасі Поліція Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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