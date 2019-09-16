Окупанти в Криму влаштували виставку про вбитих ватажків бойовиків: фото
В Севастополі влада країни-окупанта влаштувала виставку картин з портретами вбитих проросійських бойовиків. На відкритті зібралися представники російської місцевої "верхівки" та військові.
Цей "мистецький захід" стартував 15 вересня в місцевому палаці культури рибалок, повідомляє видання "Крим.Реалії".
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Російський художник Олексій Крюков серед інших зобразив на великих полотнищах вбитого ватажка бойовиків Олександра Захарченка. На відкриття "виставки" завітали і російські військові з розташованої неподалік частини, прийшли також чиновники.
Ліквідований у 2015 році бойовик Олексій Мозговий/ Джерело: krymr.com
Крюков заявив, що бойовики – "прообрази" Олександра Невського та Єрмака. Для виставки російських художник надав 22 широкоформатні картини.
Виставка портретів бойовиків в окупованому Криму/Джерело: krymr.com
Зазначимо, на окупованому Донбасі теж поспішають "вшановувати" вбитх бойовиків. Зокрема, у центрі окупованого Донецька хочуть знести кафе "Сепар", де підірвали ватажка проросійських бойовиків Донеччини Олександра Захарченка. На його місті встановлять так званий меморіальний комплекс.
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