Оккупанты в Крыму устроили выставку об убитых главарях боевиков: фото

В Севастополе власти страны-оккупанта устроили выставку картин с портретами убитых пророссийских боевиков. На открытии собрались представители русской местной "верхушки" и военные.

Это "художественное мероприятие" стартовало 15 сентября в местном Дворце культуры рыбаков, сообщает издание "Крым.Реалии".

Это интересно: Это издевательство, – историки возмущены поведением оккупантов в Херсонесе: фото

Российский художник Алексей Крюков среди других изобразил на больших полотнищах убитого главаря боевиков Александра Захарченко. Открытие "выставки" посетили и российские военные из расположенной неподалеку части, пришли также чиновники.



Ликвидированный в 2015 году боевик Алексей Мозговой/ Источник: krymr.com

Крюков заявил, что боевики – "прообразы" Александра Невского и Ермака. Для выставки российских художник предоставил 22 широкоформатные картины.

Выставка портретов боевиков в оккупированном Крыму/Источник: krymr.com

Отметим, на оккупированном Донбассе тоже спешат "чествовать" убитых боевиков. В частности, в центре оккупированного Донецка хотят снести кафе "Сепар", где взорвали главаря пророссийских боевиков Донбасса Александра Захарченко. На его месте установят так называемый мемориальный комплекс.



Карта временно оккупированных территорий / Инфографика 24 канала