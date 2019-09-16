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      Оккупанты в Крыму устроили выставку об убитых главарях боевиков: фото

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      Оккупанты в Крыму устроили выставку об убитых главарях боевиков: фото
      / Крым. Реалии.

      В Севастополе власти страны-оккупанта устроили выставку картин с портретами убитых пророссийских боевиков. На открытии собрались представители русской местной "верхушки" и военные.

      Это "художественное мероприятие" стартовало 15 сентября в местном Дворце культуры рыбаков, сообщает издание "Крым.Реалии".

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      Российский художник Алексей Крюков среди других изобразил на больших полотнищах убитого главаря боевиков Александра Захарченко. Открытие "выставки" посетили и российские военные из расположенной неподалеку части, пришли также чиновники.


      Ликвидированный в 2015 году боевик Алексей Мозговой/ Источник: krymr.com

      Крюков заявил, что боевики – "прообразы" Александра Невского и Ермака. Для выставки российских художник предоставил 22 широкоформатные картины.

      Выставка портретов боевиков в оккупированном Крыму/Источник: krymr.com

      Отметим, на оккупированном Донбассе тоже спешат "чествовать" убитых боевиков. В частности, в центре оккупированного Донецка хотят снести кафе "Сепар", где взорвали главаря пророссийских боевиков Донбасса Александра Захарченко. На его месте установят так называемый мемориальный комплекс.

      Міст
      Карта временно оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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