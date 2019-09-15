Это издевательство, – историки возмущены поведением оккупантов в Херсонесе: фото

Оккупационные власти Крыма этим летом решили провести два фестиваля оперы и балета на территории заповедного Херсонеса. Там обустроили сцену, поставили ограждения и рекламные щиты.

Историки такие действия оккупационных властей называют издевательством, пишет издание "Крым.Реалии".

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Свои взгляды историки озвучили на исторической конференции в оккупированном Севастополе, которая состоялась 13 и 14 сентября на базе историко-археологического заповедника "Херсонес Таврический".

В частности, ученый секретарь Публичной исторической библиотеки Андрей Сазанов назвал "издевательством" построенние российскими властями оперной сцены на территории Херсонеса.



Сцена на территории Херсонеса/ ua.krymr.com

Так, согласно регламенту ЮНЕСКО, в Херсонесе нужно выполнять план управления объектом, сохранять аутентичность археологического наследия.

Что сделали оккупанты?

Этим летом на территории Херсонеса оккупационная власть проводила два фестиваля оперы и балета. На один из них даже приехал президент России Владимир Путин. Для мероприятий в заповеднике обустроили сцену, поставили ограждения и рекламные щиты.

После аннексии Крыма Россия отобрала под свою "юрисдикцию" все объекты культурного и исторического значения, расположенные на территории полуострова. Киев настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник "Херсонес Таврический" в оккупированном Севастополе.