Це знущання, – історики обурені поведінкою окупантів в Херсонесі: фото

Окупаційна влада Криму цього літа вирішила провести два фестивалі опери та балету на території заповідного Херсонесу. Там облаштували сцену, поставили огорожі й рекламні щити.

Історики такі дії окупаційної влади називають знущанням, пише видання "Крим.Реалії".

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Свої погляди історики озвучили на історичній конференції в окупованому Севастополі, що відбулась 13 і 14 вересня на базі історико-археологічного заповідника "Херсонес Таврійський".

Зокрема, вчений секретар Публічної історичної бібліотеки Андрій Сазанов назвав "знущанням" побудовану російською владою оперної сцени на території Херсонеса.



Сцена на території Херсонесу/ ua.krymr.com

Так, згідно з регламентом ЮНЕСКО, в Херсонесі потрібно виконувати план управління об'єктом, зберігати автентичність археологічної спадщини.

Що зробили окупанти?

Цього літа на території Херсонеса окупаційна влада проводила два фестивалі опери та балету. На один з них навіть приїхав президент Росії Володимир Путін. Для заходів у заповіднику облаштували сцену, поставили огорожі і рекламні щити.

Після анексії Криму Росія відібрала під свою "юрисдикцію" всі об'єкти культурної та історичної значення, розташовані на території півострова. Київ наполягає на належності пам'яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО. До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник "Херсонес Таврійський" у окупованому Севастополі.