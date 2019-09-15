17:40
15 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ

      Це знущання, – історики обурені поведінкою окупантів в Херсонесі: фото

      248 Читать новость на русском
      Окупанти в Криму познущались над історичною спадщиною
      Окупанти в Криму познущались над історичною спадщиною / ua.krymr.com

      Окупаційна влада Криму цього літа вирішила провести два фестивалі опери та балету на території заповідного Херсонесу. Там облаштували сцену, поставили огорожі й рекламні щити.

      Історики такі дії окупаційної влади називають знущанням, пише видання "Крим.Реалії".

      Дивіться також: Зробили з парку клітку: у мережі висміяли нову вигадку окупантів у Криму – фото

      Свої погляди історики озвучили на історичній конференції в окупованому Севастополі, що відбулась 13 і 14 вересня на базі історико-археологічного заповідника "Херсонес Таврійський".

      Зокрема, вчений секретар Публічної історичної бібліотеки Андрій Сазанов назвав "знущанням" побудовану російською владою оперної сцени на території Херсонеса.


      Сцена на території Херсонесу/ ua.krymr.com

      Так, згідно з регламентом ЮНЕСКО, в Херсонесі потрібно виконувати план управління об'єктом, зберігати автентичність археологічної спадщини.

      Що зробили окупанти?

      Цього літа на території Херсонеса окупаційна влада проводила два фестивалі опери та балету. На один з них навіть приїхав президент Росії Володимир Путін. Для заходів у заповіднику облаштували сцену, поставили огорожі і рекламні щити.

      Після анексії Криму Росія відібрала під свою "юрисдикцію" всі об'єкти культурної та історичної значення, розташовані на території півострова. Київ наполягає на належності пам'яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО. До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник "Херсонес Таврійський" у окупованому Севастополі.

      blog_ava
      У сорочці і картатих кюлотах: стильний образ Олени Зеленської для зустрічі з Мілою Куніс
      сьогодні
      4857
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Історія Новини Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      сьогодні , 17:00 Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      Олександра Дрік 71
      12 причин, которые заставляют уйти из компании
      сьогодні , 16:00 12 причин, которые заставляют уйти из компании
      Блог Медіа 385
      Лайфхак дуже ОК: як сказати суто українською
      сьогодні , 12:00 Лайфхак дуже ОК: як сказати суто українською
      Говори українською! 1167
      Пластикова школа з відходів – реальність ХХІ століття
      сьогодні , 08:40 Пластикова школа з відходів – реальність ХХІ століття
      Анастасія Григорова 864
      Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
      14 вересня , 22:02 Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max
      2363
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук