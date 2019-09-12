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      Зробили з парку клітку: у мережі висміяли нову вигадку окупантів у Криму – фото

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      Окупанти в Севастополі огородили сквер парканом
      Окупанти в Севастополі огородили сквер парканом / Shutterstock

      Окупанти в Криму вирішили оточити сквер у Севастополі парканом. Місцеві жителі кажуть, що це для того, аби туди не можна було вільно заходити.

      Відповідне фото обгородженого місцевого скверу "Першого бастіону" з’явилось на твіттер-сторінці блогера RoksolanaToday&Крим.

      Варто знати: Росія заявила про зміну дати, з якої вона окупувала Крим

      "Як же покращав Севастополь у рідній гавані!" – мовиться у підписі до фото.

      На світлині – парк, який закрили для відвідування і огородили високим парканом. Користувачі соцмережі висміяли цю ситуацію, зазначивши, що будувати огорожі – звична справа для Росії.

      Просто нова влада, яка прийшла, не звикла мати справу з інтелігентним народом. У них вдома клітки це справді необхідність,
      – пишуть користувачі.


      В окупованому Севастополі огородили парк/ RoksolanaToday&Крим

      Інші ж додають, що це все нагадує кадри із фільму "Термінатор".

      "Відгородили – навіщо їм сквер? У них є гавань!", "Не порядок, чому знеструмлено? Так і грати розхитають, а вони грошей коштують", "Так їм і треба", – додають вони.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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