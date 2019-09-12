Зробили з парку клітку: у мережі висміяли нову вигадку окупантів у Криму – фото

Окупанти в Криму вирішили оточити сквер у Севастополі парканом. Місцеві жителі кажуть, що це для того, аби туди не можна було вільно заходити.

Відповідне фото обгородженого місцевого скверу "Першого бастіону" з’явилось на твіттер-сторінці блогера RoksolanaToday&Крим.

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"Як же покращав Севастополь у рідній гавані!" – мовиться у підписі до фото.

На світлині – парк, який закрили для відвідування і огородили високим парканом. Користувачі соцмережі висміяли цю ситуацію, зазначивши, що будувати огорожі – звична справа для Росії.

Просто нова влада, яка прийшла, не звикла мати справу з інтелігентним народом. У них вдома клітки це справді необхідність,

– пишуть користувачі.



В окупованому Севастополі огородили парк/ RoksolanaToday&Крим

Інші ж додають, що це все нагадує кадри із фільму "Термінатор".

"Відгородили – навіщо їм сквер? У них є гавань!", "Не порядок, чому знеструмлено? Так і грати розхитають, а вони грошей коштують", "Так їм і треба", – додають вони.