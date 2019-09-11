Росія заявила про зміну дати, з якої вона окупувала Крим

Росія у Європейському суді з прав людини заявила про зміну дати, коли вона окупувала Кримський півострів. За офіційною позицією окупанта, це відбулося 18 березня 2014 року.

Уповноважений Росії при ЄСПЛ Махайло Гальперін заявив, що саме з цієї дати РФ готова визнати свою відповідальність за дотриманням прав людини на півострові, повідомляє "Українська правда".

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До 18 березня всю відповідальність за дотримання прав і свобод людини несе Україна,

– заявив представник окупантів.

Він також пояснив Європейському суду, що саме з цієї дати "почала діяти система органів російської влади". Водночас він не зміг пояснити, як в один день українська влада перетворилася у російську.

Коли насправді відбулася окупація Криму?Анексія Кримського півострова Росією розпочалася ще 20 лютого 2014 року, коли Віктор Янукович фактично ще перебував на посаді президента України. Хоча сама Росія раніше стверджувала, що почала окупацію півострова 22 лютого.



Вже до кінця місяця російські військові без розпізнавальних знаків розпочали захоплення органів влади в автономній республіці. Невизнаний у світі "референдум" 16 березня проводився вже під повним контролем півострова російськими військами.