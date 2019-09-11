14:13
11 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА APPLE ІМПІЧМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
      Вєсті Кремля
      22:44, 10 вересня
      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
      Вєсті.UA
      19:42, 10 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА APPLE ІМПІЧМЕНТ

      Росія заявила про зміну дати, з якої вона окупувала Крим

      4696 Читать новость на русском
      Росія в ЄСПЛ заявила, що окупувала Крим лише 18 березня
      Росія в ЄСПЛ заявила, що окупувала Крим лише 18 березня / meduza.io

      Росія у Європейському суді з прав людини заявила про зміну дати, коли вона окупувала Кримський півострів. За офіційною позицією окупанта, це відбулося 18 березня 2014 року.

      Уповноважений Росії при ЄСПЛ Махайло Гальперін заявив, що саме з цієї дати РФ готова визнати свою відповідальність за дотриманням прав людини на півострові, повідомляє "Українська правда".

      Читайте також: Росіяни скоро підуть з Донбасу, – посол Тейлор

      До 18 березня всю відповідальність за дотримання прав і свобод людини несе Україна,
      – заявив представник окупантів.

      Він також пояснив Європейському суду, що саме з цієї дати "почала діяти система органів російської влади". Водночас він не зміг пояснити, як в один день українська влада перетворилася у російську.

      Коли насправді відбулася окупація Криму?Анексія Кримського півострова Росією розпочалася ще 20 лютого 2014 року, коли Віктор Янукович фактично ще перебував на посаді президента України. Хоча сама Росія раніше стверджувала, що почала окупацію півострова 22 лютого.

      Вже до кінця місяця російські військові без розпізнавальних знаків розпочали захоплення органів влади в автономній республіці. Невизнаний у світі "референдум" 16 березня проводився вже під повним контролем півострова російськими військами.

      blog_ava
      Люди вистрибували з вікон: моторошні фото трагедії 11 вересня у США
      сьогодні
      10133
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Європейський суд
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною
      сьогодні , 13:30 Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною
      Роман Маселко 1
      Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      сьогодні , 12:00 Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      Блог Медіа 2164
      Теракт 11 вересня: що варто знати про вежі Всесвітнього торгового центру
      сьогодні , 11:09 Теракт 11 вересня: що варто знати про вежі Всесвітнього торгового центру
      Наталя Сколоздра 1025
      Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
      сьогодні , 10:35 Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч
      Ігор Саджениця 937
      Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором
      сьогодні , 10:24 Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором
      4314
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук