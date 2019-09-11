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      Россия заявила об изменении даты, с которой она оккупировала Крым

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      Россия в ЕСПЧ заявила, что оккупировала Крым только 18 марта
      Россия в ЕСПЧ заявила, что оккупировала Крым только 18 марта / meduza.io

      Россия в Европейском суде по правам человека заявила об изменении даты, когда она оккупировала Крымский полуостров. По официальной позицией оккупанта, это произошло 18 марта 2014 года.

      Уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил, что именно с этой даты РФ готова признать свою ответственность за соблюдением прав человека на полуострове, сообщает "Украинская правда".

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      До 18 марта всю ответственность за соблюдение прав и свобод человека несет Украина,
      – заявил представитель оккупантов.

      Он также объяснил Европейскому суду, что именно с этой даты "начала действовать система органов российской власти". Он не смог объяснить, как в один день украинская власть превратилась в российскую.

      Когда на самом деле произошла оккупация Крыма?
      Аннексия Крымского полуострова Россией началась еще 20 февраля 2014 года, когда Виктор Янукович фактически еще находился на посту президента Украины. Хотя сама Россия ранее утверждала, что начала оккупацию полуострова 22 февраля.

      Уже к концу месяца российские военные без опознавательных знаков начали захват органов власти в автономной республике. Непризнанный в мире "референдум" 16 марта проводился уже под полным контролем полуострова российскими войсками.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Европейский суд Аннексия Крыма
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