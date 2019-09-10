Россияне скоро уйдут с Донбасса, – посол Тейлор
Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор убежден, что российские войска скоро оставят Донбасс из-за экономического давления в результате санкций. В таких условиях финансирование военных на Востоке Украины является лишь дополнительным бременем.
Этот груз, который платят российские власти и народ, существенно сказывается на экономике государства, заверил Тейлор в интервью "Голосу Америки".
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Думаю, есть признаки того, что россияне и, в частности, Кремль хотели бы уйти из Донбасса. Потому что им приходится серьезно платить за свои войска на Донбассе, за поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму,
– убежден поверенный в делах США.
По его словам, цена Донбасса и Крыма наталкивает на мысль, что россияне хотели бы уйти из Донбасса. Поэтому нужно продлить санкции и диалог в любом формате.
"Диалог вроде идет хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если это сработает, то это отличный формат. Мы имеем двух людей, которые должны прийти к согласию о том, чтобы россияне покинули Донбасс. И о том, чтобы они конец концом оставили Крым", – резюмировал Уильям Тейлор.
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