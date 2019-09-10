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      Россияне скоро уйдут с Донбасса, – посол Тейлор

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      Уильям Тейлор: россияне уже хотят уйти с Донбасса
      Уильям Тейлор: россияне уже хотят уйти с Донбасса / espreso.tv

      Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор убежден, что российские войска скоро оставят Донбасс из-за экономического давления в результате санкций. В таких условиях финансирование военных на Востоке Украины является лишь дополнительным бременем.

      Этот груз, который платят российские власти и народ, существенно сказывается на экономике государства, заверил Тейлор в интервью "Голосу Америки".

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      Думаю, есть признаки того, что россияне и, в частности, Кремль хотели бы уйти из Донбасса. Потому что им приходится серьезно платить за свои войска на Донбассе, за поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму,
      – убежден поверенный в делах США.

      По его словам, цена Донбасса и Крыма наталкивает на мысль, что россияне хотели бы уйти из Донбасса. Поэтому нужно продлить санкции и диалог в любом формате.

      "Диалог вроде идет хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если это сработает, то это отличный формат. Мы имеем двух людей, которые должны прийти к согласию о том, чтобы россияне покинули Донбасс. И о том, чтобы они конец концом оставили Крым", – резюмировал Уильям Тейлор.

      Окуповані території, Донбас
      Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Новости России Украина – Россия Пророссийские боевики Аннексия Крыма Война на Донбассе
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