Агент ЦРУ в окружении Путина: в Кремле узнали своего бывшего чиновника

Мужчина с именем Олег Смоленков, которого СМИ считают агентом ЦРУ в Москве, действительно работал в администрации президента Владимира Путина. Его якобы уволили, где сейчас – не знают.

Должность Смоленкова не относилась к категории высших должностных лиц, об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "ТАСС".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником Администрации президента РФ, но был уволен внутренним распоряжением.

Песков утверждает, что Смоленкова уволили по внутреннему распоряжению. Он отметил, что речь идет о 2016-2017 годах.

Это единственное, что я вам могу сказать, другой информацией я не владею,

– заявил он.

В то же время пресс-секретарь Путина утверждает, что названный СМИ агент ЦРУ не участвовал в совещаниях с главой Кремля. В то же время он не ответил, был ли Смоленков помощником помощника Путина по международным делам Юрия Ушакова.

"Я дал вам ту информацию, которую мог вам дать. Естественно, всю информацию о работе администрации президента предоставить просто невозможно", – ответил Песков.

Представитель Путина также отметил, что не знает, был ли тот агентом ЦРУ. По его словам, Кремль его не ищет и не знает, где бывший чиновник находится сейчас.

Мы же не занимаемся розыском людей,

– сказал Песков.

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Что за скандал с агентом ЦРУ в России?

Американские СМИ выяснили, что разведка США в 2017 году тайно вывезла из России своего информатора самого высокого уровня в местной власти. В частности, он занимался сбором информации о непосредственном вмешательстве Владимира Путина в американские выборы в 2016 году.

Тогда же ситуация обострилась – агенту грозила опасность. Не сразу, но все же Олег Смоленков покинул Россию – его имя уже отследили российские СМИ. Все из-за опасений, что Трамп выдаст россиянам секретную информацию, которая разоблачила шпиона.