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      Агент ЦРУ в оточенні Путіна: у Кремлі впізнали свого колишнього чиновника

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      У Путіна відреагували на інформацію про шпигуна ЦРУ
      У Путіна відреагували на інформацію про шпигуна ЦРУ / ТАСС

      Чоловік з іменем Олег Смоленков, якого ЗМІ вважають агентом ЦРУ у Москві, справді працював в адміністрації президента Володимира Путіна. Його нібито звільнили, де зараз – не знають.

      Посада Смоленкова не належала до категорій вищих посадових осіб, про це сказав прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "ТАСС".

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      Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Олег Смоленков кілька років тому був співробітником Адміністрації президента РФ, але був звільнений внутрішнім розпорядженням. Він зазначив, що мовиться про 2016-2017 роки.

      Це єдине, що я вам можу сказати, іншою інформацією я не володію,
      – заявив він.

      Водночас прессекретар Путіна переконує, що названий ЗМІ агент ЦРУ не брав участі у нарадах з очільником Кремля. Водночас він не відповів, чи був Смоленков помічником помічника Путіна з міжнародних справ Юрія Ушакова.

      "Я дав вам ту інформацію, яку міг вам дати. Природно, всю інформацію про роботу адміністрації президента надати просто неможливо", – відповів Пєсков.

      Представник Путіна також зазначив, що не знає, чи був той агентом ЦРУ. За його словами, Кремль його не шукає і не знає, де колишній чиновник перебуває зараз.

      Ми ж не займаємося розшуком людей,
      – сказав Пєсков. 

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      Що за скандал із  агентом ЦРУ у Росії? 

      Американські ЗМІ з'ясували, що розвідка Сполучених Штатів у 2017 році таємно вивезла з Росії свого інформатора найвищого рівня у місцевій владі. Зокрема, він займався збором інформації про безпосереднє втручання Володимира Путіна в американські вибори в 2016 році. 

      Тоді ж ситуація загострилась – агентові загрожувала небезпека. Не відразу, однак все ж Олег Смоленков покинув Росію – його ім'я вже "знайшли" російські ЗМІ. Все через побоювання, що Трамп видасть росіянам секретну інформацію, яка б викрила шпигуна.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Вибори у США Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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