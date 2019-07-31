Трамп назвав головного суперника-демократа на виборах президента США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що головним його суперником на виборах 2020 року стане кандидат від Демократичної партії та колишній віце-президент Джо Байден.

Про це американський лідер сказав журналістам напередодні дебатів, що відбудуться між кандидатами у президенти від демократів, передає Fox News.

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Зараз мені здається, що це буде "сонний Джо". Мені здається, він перевалиться через межу. Але те, що я думаю, нічого особливого не означає. Я знаю інших, я знаю його... Мені здається, це буде "сонний Джо",

– сказав Трамп.

Він додав, що збирається подивитися другий раунд дебатів кандидатів-демократів, який пройде цього тижня.

Окрім того, Трамп переконаний, що зможе переобратися президентом США на другий термін.

Зауважимо, це вже не вперше Трамп образливо висловлюється про Байдена. Раніше президент США називав свого конкурента "нікчемою з Демократичної партії" та "розумово відсталим".

Що відомо про президентські вибори-2020 у США? Чергові вибори президента США заплановано на 3 листопада 2020 року. У кампанію вже включилися понад 20 кандидатів від Демократичної партії, серед них – колишній віце-президент Джо Байден.



За даними соціологів, наразі Байден має вищий рейтинг (49%), аніж чинний американський президент Дональд Трамп (39%).