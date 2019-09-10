США евакуювали з РФ інформатора найвищого рівня через загрозу його викриття Трампом – ЗМІ

Розвідка Сполучених Штатів у 2017 році таємно вивезла з Росії свого інформатора найвищого рівня у місцевій владі. А все через ризик видачі Трампом росіянам секретної інформації, яка б викрила шпигуна.

Офіційно у Центральному розвідувальному управлінні заявили, що ця інформація є неправдивою. Таку ж відповідь надали і в Білому домі. Однак, видання телеканал CNN з посиланням на власні джерела стверджує, що такий випадок дійсно мав місце.

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Зазначається, що побоювання спецслужб викликали неодноразові випадки "неправильного поводження з інформацією" працівниками адміністрації Трампа та й самим президентом США.

Останньою краплею в чаші терпіння спецслужб та розвідки Сполучених Штатів стала зустріч Трампа в Білому домі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, під час якої президент США надав секретну інформацію щодо Сирії, здобуту Ізраїлем. Саме тоді було прийнято рішення вивезти шпигуна з РФ.

Хоч надані американським лідером дані й не стосувалися шпигуна в Росії, але це остаточно переконало спецслужби у потенційній небезпеці внаслідок маніпуляцій з секретними даними Трампом та членами його адміністрації.

Мовиться, що подібне виведення інформатора називається "ексфільтрацією", її застосовують тільки у надзвичайних випадках, коли розвідка вважає, що шпигун або якісь дані перебувають у небезпеці.

Також журналісти проаналізували публічну інформацію за вказаний період, аби знайти особу, яка підпадає під опис такого шпигуна, але нічого не виявили.

Водночас Білому домі різко відреагували на інформацію поширену телеканалом, наголосивши, що "репортажі CNN не тільки хибні, а й можуть становити загрозу для життя".