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      США вимагають у Кремля звільнення всіх українців

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      Повернути українських бранців Кремля вдалося 7 вересня
      Повернути українських бранців Кремля вдалося 7 вересня / 24 канал

      Державний департамент Сполучених Штатів окремою заявою закликав Росію негайно звільнити всіх полонених українців разом із представниками кримськотатарської громади. Окрім цього у Вашингтоні хотіли б бачити "більш активний діалог між РФ та Україною".

      Речниця Держдепу США Морган Ортагус привітала звістку про звільнення 35 полонених Росією українців в обмін на 35 утримуваних Україною осіб. Про це мовиться у заяві, оприлюдненій 8 вересня на сайті Посольства США в Україні.

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      Ортагус зазначила, що США постійно закликали звільнити 24 українських моряків, затриманих Росією у листопаді 2018 року. А також і Олега Сенцова та інших політв'язнів. "Ми вітаємо те, що вони повернулися додому", – мовиться в заяві.

      Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, включно із представниками кримськотатарської громади, які все ще несправедливо ув’язнені,
      – наголосила речниця Держдепу.

      Поруч із цим у США "хотіли би бачити ознаки більш активного діалогу між Росією та Україною". "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського і закликаємо Росію виконати всі свої зобов'язання у рамках мінських домовленостей", – підсумували у Держдепартаменті США.

      До України 7 вересня повернулися 24 українських моряків та 11 політв'язнів Кремля (інфографіки 24 каналу):

      Моряки
      Бранці

      Полонені Росією українці повернулися 7 вересня, близько 14:00 літак із ними приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35". Усі новини про це – у матеріалах 24 каналу.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини Росії Кримські татари Новини політики Новини США Обмін полоненими Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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