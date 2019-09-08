США вимагають у Кремля звільнення всіх українців

Державний департамент Сполучених Штатів окремою заявою закликав Росію негайно звільнити всіх полонених українців разом із представниками кримськотатарської громади. Окрім цього у Вашингтоні хотіли б бачити "більш активний діалог між РФ та Україною".

Речниця Держдепу США Морган Ортагус привітала звістку про звільнення 35 полонених Росією українців в обмін на 35 утримуваних Україною осіб. Про це мовиться у заяві, оприлюдненій 8 вересня на сайті Посольства США в Україні.

Читайте також: Держдеп США прокоментував затримку з виділенням військової допомоги Україні

Ортагус зазначила, що США постійно закликали звільнити 24 українських моряків, затриманих Росією у листопаді 2018 року. А також і Олега Сенцова та інших політв'язнів. "Ми вітаємо те, що вони повернулися додому", – мовиться в заяві.

Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх інших українців, включно із представниками кримськотатарської громади, які все ще несправедливо ув’язнені,

– наголосила речниця Держдепу.

Поруч із цим у США "хотіли би бачити ознаки більш активного діалогу між Росією та Україною". "Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського і закликаємо Росію виконати всі свої зобов'язання у рамках мінських домовленостей", – підсумували у Держдепартаменті США.

До України 7 вересня повернулися 24 українських моряків та 11 політв'язнів Кремля (інфографіки 24 каналу):





Полонені Росією українці повернулися 7 вересня, близько 14:00 літак із ними приземлився в київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила в листопаді 2018 року, а також інших бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35". Усі новини про це – у матеріалах 24 каналу.