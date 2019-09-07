Держдеп США прокоментував затримку з виділенням військової допомоги Україні

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки пов'язують затримки з виділенням узгодженої раніше військової допомоги Україні з внутрішніми бюджетними процесами в країні.

Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кентс зазначив, що зараз відбувається перегляд бюджетного кодексу США і це викликало затримку у фінансуванні оборонних проєктів, повідомляє "Голос Америки".

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Водночас посадовець згадав, що Сполучені Штати починаючи з 2014 року виділили та надали Україні цільової безпекової допомоги на загальну суму більше ніж 1,5 мільярда доларів. Кентс також запевнив, що підтримка Штатами України безумовно триватиме й надалі.

Я вважаю, що ми безумовно продовжимо тісну співпрацю разом з Україною, аби переконатись, що ми підтримуємо її зусилля ефективно себе захищати, як це було протягом минулих п'яти років і триватиме надалі,

– заявив представник американського відомства.

До слова, напередодні американський сенатор Рон Джонсон, який відвідав Україну, зазначив, що обіцяна Сполученими Штатами військова допомога у розмірі 250 мільйонів доларів Україна отримає якщо не цього, то наступного фінансового року.

Фінансовий пакет під назвою "Ініціатива сприяння безпеці в Україні" був схвалений Конгресом США, проте адміністрація Трампа поки що не надала гроші Києву. Точні причини затримки невідомі.

250 мільйонів доларів, про які мовиться, в Україні мали б витратити на підтримку безпеки, на навчання військових, закупівлю військового спорядження і розвідку. Власне, безпосередньо на озброєння дозволено витратити 50 мільйонів доларів.



Військова допомога США Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу