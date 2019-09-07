06:38
7 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вундервафля Путіна і Трамп. Кадиров зацінив шутку Пині
      Вєсті Кремля
      21:32, 6 вересня
      Вєсті.UA: Несплачена комуналка Гончарука. Невдалі спроби Луценка реабілітуватися
      Вєсті.UA
      19:24, 6 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Держдеп США прокоментував затримку з виділенням військової допомоги Україні

      372 Читать новость на русском
      Держдеп США
      Держдеп США / Фото з відкритих джерел

      У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки пов'язують затримки з виділенням узгодженої раніше військової допомоги Україні з внутрішніми бюджетними процесами в країні.

      Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кентс зазначив, що зараз відбувається перегляд бюджетного кодексу США і це викликало затримку у фінансуванні оборонних проєктів, повідомляє "Голос Америки".

      Читайте також: Чому українська картопля дорожча за білоруську

      Водночас посадовець згадав, що Сполучені Штати починаючи з 2014 року виділили та надали Україні цільової безпекової допомоги на загальну суму більше ніж 1,5 мільярда доларів. Кентс також запевнив, що підтримка Штатами України безумовно триватиме й надалі.

      Я вважаю, що ми безумовно продовжимо тісну співпрацю разом з Україною, аби переконатись, що ми підтримуємо її зусилля ефективно себе захищати, як це було протягом минулих п'яти років і триватиме надалі,
      – заявив представник американського відомства.

      До слова, напередодні американський сенатор Рон Джонсон, який відвідав Україну, зазначив, що обіцяна Сполученими Штатами військова допомога у розмірі 250 мільйонів доларів Україна отримає якщо не цього, то наступного фінансового року.

      Фінансовий пакет під назвою "Ініціатива сприяння безпеці в Україні" був схвалений Конгресом США, проте адміністрація Трампа поки що не надала гроші Києву. Точні причини затримки невідомі.

      250 мільйонів доларів, про які мовиться, в Україні мали б витратити на підтримку безпеки, на навчання військових, закупівлю військового спорядження і розвідку. Власне, безпосередньо на озброєння дозволено витратити 50 мільйонів доларів.


      Військова допомога США Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

      Безпекова допомога США: хроніка подій
      blog_ava
      Євро-2020: результати матчів та відео голів 6 вересня
      6 вересня
      591
      Теги: Новини України Гроші Війна на Донбасі Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 вересня: борги прем’єра, підозра "опоблоківцям" і оновлений склад РНБО
      6 вересня , 22:25 Головні новини 6 вересня: борги прем’єра, підозра "опоблоківцям" і оновлений склад РНБО
      1163
      Колония за поддержку украинских политзаключенных и токсичный выброс в Армянске: новости Крымнаша
      6 вересня , 22:00 Колония за поддержку украинских политзаключенных и токсичный выброс в Армянске: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 409
      Чим запам'ятався Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве
      6 вересня , 19:21 Чим запам'ятався Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве
      537
      Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      6 вересня , 19:06 Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      Блог Соцмережі 1459
      Чому українська картопля дорожча за білоруську
      6 вересня , 19:01 Чому українська картопля дорожча за білоруську
      Ірина Поліщук 4444
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук