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      Україна обов'язково отримає військову допомогу від США – сенатор Джонсон

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      Сенатор Рон Джонсон
      Сенатор Рон Джонсон / aol.com

      Американський сенатор Рон Джонсон зазначив, що обіцяна Сполученими Штатами військова допомога у розмірі 250 мільйонів доларів Україна отримає якщо не цього, то наступного фінансового року.

      Такими передбаченнями сенатор поділився на брифінгу в Києві, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Разом з ним також був присутній його колега Кріс Мерфі.

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      Я спілкувався з президентом Трампом, я знаю думку інших членів Конгресу, ми писали листа, запитуючи витратити на фінансову допомогу Україні з цього фінансового року. Якщо цього не відбудеться, ось сенатор Мерфі – у бюджетному комітеті, і я думаю, ми одноголосно підтримаємо надання цієї допомоги у 2020 фінансовому році,
      – зазначив він.

      До слова, ранішу цього дня сенатор Кріс Мерфі відзначив на своїй сторінці у твітері, що під час свого візиту в Україну відчув "сильну тривогу" з боку Києва, що допомога не надійде.

      Водночас Джонсон зазначив, що він та його колега не можуть точно гарантувати, що вирішить Трамп, однак сильна підтримка виділення грошей для України обома партіями у Конгресі триватиме, незважаючи на точку зору президента США.

      Зазначимо, під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 1 вересня у Варшаві віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що підтримка України триватиме. США залишаються на боці України в конфлікті з Росією.

      Разом з тим Пенс не дав гарантій, що обумовлений фінансовий пакет підтримки таки нададуть хоча б до кінця вересня. Вашингтон, мовляв, все ще обмірковує це питання.

      Фінансовий пакет під назвою "Ініціатива сприяння безпеці в Україні" був схвалений Конгресом США, проте адміністрація Трампа поки що не надала гроші Києву. Точні причини затримки невідомі.

      250 мільйонів доларів, про які мовиться, в Україні мали б витратити на підтримку безпеки, на навчання військових, закупівлю військового спорядження і розвідку. Власне, безпосередньо на озброєння дозволено витратити 50 мільйонів доларів.


      Військова допомога США Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про сенатора Джонсона?Він – американський політик, старший сенатор США від штату Вісконсин, голова підкомітету з питань зовнішніх відносин Сенату з питань Європи та регіонального співробітництва в галузі безпеки. Відомий своєю підтримкою України у протистоянні російській агресії.

      Саме сенатор Джонсон ініціював і підтримував низку законодавчих актів, які мають на меті притягнути Росію до відповідальності за агресію в Україні. Крім того, він був одним з ініціаторів резолюції сенату, що закликала до більш жорсткого реагування на агресію Росії в Керченській протоці у листопаді 2018 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Гроші
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