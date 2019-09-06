Україна обов'язково отримає військову допомогу від США – сенатор Джонсон

Американський сенатор Рон Джонсон зазначив, що обіцяна Сполученими Штатами військова допомога у розмірі 250 мільйонів доларів Україна отримає якщо не цього, то наступного фінансового року.

Такими передбаченнями сенатор поділився на брифінгу в Києві, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Разом з ним також був присутній його колега Кріс Мерфі.

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Я спілкувався з президентом Трампом, я знаю думку інших членів Конгресу, ми писали листа, запитуючи витратити на фінансову допомогу Україні з цього фінансового року. Якщо цього не відбудеться, ось сенатор Мерфі – у бюджетному комітеті, і я думаю, ми одноголосно підтримаємо надання цієї допомоги у 2020 фінансовому році,

– зазначив він.

До слова, ранішу цього дня сенатор Кріс Мерфі відзначив на своїй сторінці у твітері, що під час свого візиту в Україну відчув "сильну тривогу" з боку Києва, що допомога не надійде.

Not surprisingly, here in Kiev everyone is focused on why the Trump Administration is withholding security aid. Anxiety that U.S. is abandoning Ukraine is high. Confusion abounds. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 5, 2019

Водночас Джонсон зазначив, що він та його колега не можуть точно гарантувати, що вирішить Трамп, однак сильна підтримка виділення грошей для України обома партіями у Конгресі триватиме, незважаючи на точку зору президента США.

Зазначимо, під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським 1 вересня у Варшаві віцепрезидент США Майк Пенс заявив , що підтримка України триватиме. США залишаються на боці України в конфлікті з Росією.



Разом з тим Пенс не дав гарантій, що обумовлений фінансовий пакет підтримки таки нададуть хоча б до кінця вересня. Вашингтон, мовляв, все ще обмірковує це питання.

Фінансовий пакет під назвою "Ініціатива сприяння безпеці в Україні" був схвалений Конгресом США, проте адміністрація Трампа поки що не надала гроші Києву. Точні причини затримки невідомі.

250 мільйонів доларів, про які мовиться, в Україні мали б витратити на підтримку безпеки, на навчання військових, закупівлю військового спорядження і розвідку. Власне, безпосередньо на озброєння дозволено витратити 50 мільйонів доларів.



Військова допомога США Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про сенатора Джонсона?Він – американський політик, старший сенатор США від штату Вісконсин, голова підкомітету з питань зовнішніх відносин Сенату з питань Європи та регіонального співробітництва в галузі безпеки. Відомий своєю підтримкою України у протистоянні російській агресії.



Саме сенатор Джонсон ініціював і підтримував низку законодавчих актів, які мають на меті притягнути Росію до відповідальності за агресію в Україні. Крім того, він був одним з ініціаторів резолюції сенату, що закликала до більш жорсткого реагування на агресію Росії в Керченській протоці у листопаді 2018 року.