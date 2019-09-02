За якої умови США надаватимуть Україні військову допомогу: заява Пенса

Сполучені Штати Америки й надалі будуть підтримуватимуть Україну у боротьбі проти Росії-агресора. Попри це, Вашингтон хоче бачити прогрес Києва у боротьбі з корупцією.

Віцепрезидент США Майк Пенс на брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві згадав про агресію РФ проти України, яка незаконно анексувала Крим та розв'язала війну на Донбасі, передає Укрінформ.

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США міцно стоять на боці України і так буде й надалі: ми підтримуватимемо територіальну цілісність і суверенітет України. Але одночасно президент Трамп підкреслив, що маємо проблеми з питаннями корупції,

– наголосив Пенс.

За словами чиновника, американський президент спочатку хоче бачити результати боротьби з корупцією в Україні, а тоді прийме рішення про надання нашій державі подальшої військової допомоги. Перші кроки для цього вже зроблено. Зокрема, Зеленський під час зустрічі у Варшаві розповів Пенсу про понад 200 законодавчих ініціатив в Україні у сфері боротьби з корупцією. Цю інформацію віцепрезидент обіцяв передати Трампу.

"Президент Трамп хоче бути впевненим, що ці гроші підуть на інвестиції, які посилять безпеку і стабільність України", – додав він.

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Пенс також відзначив, що Володимир Зеленський став Президентом України на хвилі боротьби з корупцією, і є "символом цієї боротьби".

За словами американця, зараз настав час, коли європейські партнери також мають долучилися до інвестицій і підтримати Україну в захисті суверенітету і відбудови країни. Пенс закликав Зеленського більше апелювати до європейських партнерів, аби вони посилили співпрацю у військовій сфері з Україною.

Чому виникли розмови про можливе замороження військової допомоги?Видання Politico з посиланням на джерело в Білому домі повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою адміністрацію переглянути програму військової допомоги Україні. Водночас, за даними цього ж видання, Пентагон вважає за доцільне продовжити її надання.



Окрім того, Радник Трампа Джон Болтон пообіцяв, що США найближчим часом вирішать питання про надання військової допомоги Україні. У червні Конгрес США затвердив пакет допомоги з безпеки на суму 250 мільйонів доларів – їх мали б надати Україні в 2019 році.



Військова допомога США Україні за останні роки / інфографіка 24 каналу