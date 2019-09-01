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      Чи може Україна залишитись без військової допомоги США: коментар РНБО

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      Данилюк впевнений, що США не заморозять військову допомогу Україні
      Данилюк впевнений, що США не заморозять військову допомогу Україні / 24 канал

      Вашингтон не зменшить військову фінансову допомого Києву, навпаки – може навіть її збільшити. Однак наразі у США триває аналіз її ефективності.

      Секретар РНБО Олександр Данилюк обговорював це питання під час зустрічі з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном, пише Укрінформ.

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      Так Данилюк відреагував на поширену у ЗМІ інформацію про те, що президент США Дональд Трамп вирішив переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

      Зараз США аналізують ефективність своєї військової фінансової допомоги по всіх сферах. Я думаю, що це питання виникло саме в цьому контексті. Наскільки військова підтримка України відповідає інтересам США? Вона є у прямих інтересах США,
      – пояснив він.

      Він впевнений, що ця підтримка не лише збережеться, але й можна говорити про її збільшення.

      Чому виникли розмови про можливе замороження військової допомоги? 

      Видання Politico з посиланням на джерело в Білому домі повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою адміністрацію переглянути програму військової допомоги Україні. Водночас, за даними цього ж видання, Пентагон вважає за доцільне продовжити її надання. 

      Окрім того, Радник Трампа Джон Болтон пообіцяв, що США найближчим часом вирішать питання про надання військової допомоги Україні. У червні Конгрес США затвердив пакет допомоги з безпеки на суму 250 мільйонів доларів – їх мали б надати Україні в 2019 році.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США РНБО Олександр Данилюк Гроші
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