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      Не будемо стояти з протягнутою рукою, – Зеленський про зустріч з Трампом

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      Зеленський розповів, якою бачить наступну зустріч з Трампом
      Зеленський розповів, якою бачить наступну зустріч з Трампом / Getty Images

      США стратегічний партнер України в багатьох галузях – і є дуже багато пунктів, по яких треба домовитись. Від цього залежить дуже багато, однак при цьому Україна повинна залишатись сильною та незалежною.

      Володимир Зеленський має намір "зустрітись, познайомитись, подивитись в очі Дональду Трампу", про це глава держави розповів в інтерв’ю телеканалу "1+1".

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      Так, Зеленський має намір поцікавитись, що цікавить США, і розповісти, що потрібно Україні.

      Ми не будемо стояти з протягнутою рукою, ми пропонуємо: інвестуйте в країну, нам потрібні більш дешеві гроші. Я розумію, що немає довіри до правоохоронної системи, але будемо над цим працювати. Ми повинні бути сильною, незалежною країною і пишатись нею,
      – сказав він.

      Зеленський наголосив – готовий говорити з США про бізнес між країнами. За його словами, Україна не може просто приїхати і просити "трошки грошей".

      "Ні, ми нормальна країна, у нас просто іде війна, ми сильна країна, і у нас дуже гарні люди, і не дурніші за будь-яку Америку. Тому давайте разом працювати", – вважає глава держави.

      Президент наголосив, що Україна справді очікує підтримки США, водночас Вашингтон відверто її надає.

      Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Трампа?Про бажання зустрітися з Зеленським заявляв Трамп і відправив надіслав запрошення офіційному Києву. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер зауважив, що Білий дім чекає на зустріч із Зеленським.

      Зустріч Трампа і Зеленського була запланована на 1 вересня в Польщі на заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. Трамп скасував поїздку до Польщі. Причиною став ураган, що суне на Флориду.

      Є велика ймовірність, що Трамп із Зеленським можуть зустрітися у США. Про це заявляв український президент. За його словами, зустріч відбудеться у вересні у Вашингтоні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
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