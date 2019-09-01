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      Зустріч Трампа і Зеленського буде, – експерт про важливі обставини

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      Трамп скасував візит до Польщі через ураган в США
      Трамп скасував візит до Польщі через ураган в США / 24 канал

      Трамп відмінив візит до Польщі через питання безпеки і свої внутрішньополітичні інтереси. Тому наразі зустріч Трампа і Зеленського переноситься, але вона обов'язково відбудеться пізніше.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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      Трамп із внутрішньополітичних міркувань вирішив не летіти до Європи на заходи, присвячені 80-й річниці початку Другої світової війни. Але, по-перше, Зеленський зустрівся з радником з питань нацбезпеки США Джоном Болтоном. По-друге, очікується візит віце-президента США Майка Пенса. Цим США показують підтримку України і підкреслюють неприйнятність посилення Росії і Китаю,
      – зауважує Олександр Хара.

      Водночас дипломат звертає увагу на те, що Трамп доручив призупинити і переглянути пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. При цьому в уряді США вивчили програму військової допомоги Україні та вирішили її продовжити. Але, підкреслює Хара, на такі дії Трампа американські сенатори написали до нього досить жорстке звернення.

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      "Сенатори звернулися до Трампа з тим, що вони "ситі його намаганнями не дратувати Путіна". Такі дії Трампа не реалізують пріоритети національної безпеки. Зокрема, і щодо України. Сенатори заявляють: будь-які інші спроби Трампа послабити зусилля США, направлені на те, щоб Росія відповіла за підрив миру, безпеки і територіальної цілісності України, зустрінуть жорстку опозицію в Конгресі", – підкреслив Олександр Хара.

      Що ще відомо про можливу зустріч Зеленського і Трампа? Про бажання зустрітися з Зеленським заявляв Трамп і відправив відповідне запрошення офіційному Києву. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер зауважив, що Білий дім чекає на зустріч із Зеленським. Зустріч Трампа і Зеленського була запланована на 1 вересня в Польщі на заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. Трамп скасував поїздку до Польщі. Причиною став ураган, що суне на Флориду. Є велика ймовірність, що Трамп із Зеленським можуть зустрітися у США. Про це заявляв український президент. За його словами, зустріч відбудеться у вересні у Вашингтоні.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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