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      Зеленський знову поговорив з Макроном: що відомо

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      Зеленський і Макрон поговорили по телефону
      Зеленський і Макрон поговорили по телефону / AP

      Президент Франції Еммануель Макрон під час чергової розмови із Володимиром Зеленським підтвердив намір провести зустріч в нормандському форматі вже найближчим часом.

      Розмова двох лідерів відбулася 29 серпня і тривала півтори години, про це повідомляє прес-служба Президента України.

      Вам буде цікаво: Росія висунула дві умови щодо Донбасу для зустрічі у норманському форматі

      Зокрема, політики обговорили підсумки саміту G7, який відбувся 24-26 у французькому місті Біарріц, повідомляє прес-служба глави Української держави в п'ятницю.

      Зі свого боку, Еммануель Макрона підтвердив намір провести зустріч в нормандської форматі найближчим часом,
      – мовиться у повідомленні.

      Нормандський формат – це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, участь у яких беруть чотири країни: Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні очільників держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє зустріч відбулась у 2016, після цього Путін вирішив не приходити. 

      Що кажуть про саміт у нормандському форматі інші країни-учасники?
      Під час зустрічі з президентом Франції Макроном російський лідер Путін 19 серпня говорив, що не бачить альтернативи нормандському формату для врегулювання ситуації в Україні.

      26 серпня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться у вересні, але де саме – не уточнив.

      Утім, того ж дня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція вже розпочали роботу над організацією саміту "нормандської четвірки" (Путін, Макрон, Меркель, Зеленський) у Парижі.

      Зеленський привітав позицію учасників саміту щодо неможливості повернення Росії до цієї міжнародної майданчику в умовах війни на Донбасі і окупації Криму.

      "При цьому президент України висловив стурбованість у зв'язку з недавнім обговоренням президентами Франції і США намірів запросити Росію на наступний саміт" G7 "в США в 2020 році", – зазначають у прес-службі.

      Чому говорять про можливе повернення Росії до G7?

      Росію виключили з формату "Великої вісімки" у 2018 році. Такою була реакція найбільших світових лідерів на збройну агресію проти України, анексію Криму та окупацію частини Донбасу.

      Цьогоріч найактивніше за ці роки почали говорити про можливе повернення Росії до формату. Зокрема, одним з головних прихильників цього є американський президент Дональд Трамп.

      Втім за результатами саміту лідери дійшли згоди, що діалог з Москвою щодо поточних криз варто зміцнити, але повертати Путіна за стіл переговорів є передчасним.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Еммануель Макрон Нормандський формат Новини Франції G7 Війна на Донбасі
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