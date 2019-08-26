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      Росія висунула дві умови щодо Донбасу для зустрічі у норманському форматі

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      Лавров назвав дві умови для зустрічі у норманському форматі
      Лавров назвав дві умови для зустрічі у норманському форматі / РосЗМІ

      Москва знову висуває свої умови для зустрічі лідерів Німеччини, Франції, України та Росії у нормандському форматі щодо війни на Донбасі. На цей раз країна-окупант назвала "розведення сил і засобів в зоні конфлікту" головною умовою проведення саміту.

      Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що розведення сил на Донбасі має відбутися в трьох основних районах – біля Станиці Луганської, Петрівського та Золотого, пише ТАСС.

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      Після цього він зауважив, що розведення сил біля Станиці Луганської стало "позитивним розвитком подій".

      Я сподіваюся, що розведення сил і засобів відбудеться в усіх трьох районах. І вже коли нормандський формат збереться, то зможе домовлятися про поширення цієї практики на всю лінію зіткнення. Це було б дуже важливо,
      – заявив Лавров.

      Другою  умовою глава російського МЗС назвав необхідність зафіксувати на папері формулу Франка-Вальтера Штайнмаєра – екс-глави МЗС Німеччини та нинішнього президента країни.

      Що передбаєчає "формула Штайнмаєра"? "Запропонований у 2015 році план врегулювання конфлікту на Донбасі. Він передбачає певні синхронні дії з боку України та Росії. Україна має ухвалити закон про особливий статус Донбасу та дозволити проведення там місцевих виборів. А Росія одночасно із цим повинна вивести своїх військових і техніку з Донбасу. 

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      За словами Лаврова, перед зустріччю "нормандської четвірки" також важливо зрозуміти позицію щодо мінських домовленостей нової влади України та уряду, який сформують восени.

      "Ми чули чимало суперечливих заяв офісу президента України, які йдуть в розріз із зобов'язанням Києва за цим документом. Ми розраховуємо, що новий уряд однозначно підтвердить прихильність мінським домовленостям", – підсумував він.

      Що відомо про зустрічі лідерів нормандського формату?

      Перша зустріч представників країн нормандського формату відбулася 12 липня у Парижі. Тоді сторони обговорили ситуацію в Україні. Також лідери країн "нормандської четвірки" опрацьовували подальші кроки з втілення мінських угод, передусім припинення вогню. За підсумками зустрічі було домовлено про "хлібне" перемир’я на Донбасі та обмін полоненими. Україну на зустрічах "нормандського формату" представляє заступник голови Офісу Президента Вадим Пристайко, а Росію – помічник російського лідера Владислав Сурков.

      Згодом Пристайко зазначив, що у межах нормандського формату планують зустрітися президенти України, Росії, Німеччини та Франції. Захід має пройти найближчим часом, однак за умови виконання попередніх домовленостей "нормандської четвірки".

      Проте, після смертельного обстрілу українських позицій на Донбасі, внаслідок чого загинули чотири українських морпіхи Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн "нормандської четвірки" зібратися якомога швидше. Крім того, український гарант зателефонував своєму російському колезі Володимиру Путіну та попросив того вплинути на проросійських бойовиків на Донбасі.

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      Теги: Новини Росії Сергій Лавров Україна – Росія Нормандський формат Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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