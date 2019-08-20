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      Жодної дати: у Кремлі зробили нову заяву про зустріч Путіна і Зеленського

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      У Кремлі прокоментували ймовірну зустріч Путіна і Зеленського
      У Кремлі прокоментували ймовірну зустріч Путіна і Зеленського / Колаж 24 Каналу

      Конкретної дати проведення першої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна наразі немає.

      Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що робота щодо зустрічі лідерів України та Росії ведеться.

      До теми: На якому етапі підготовка до перемовин лідерів країн "нормандської четвірки": коментар Кремля

      Поки ніяких міток щодо можливої ​​зустрічі з президентом Зеленським немає. Також немає ніяких планів щодо термінів проведення нормандського формату,
      – сказав речник Кремля.

      За його словами, у плані проведення переговорів Зеленського та Путіна "питань більше, ніж відповідей".

      Попри це, найближчим часом можуть зустрітися помічники російського та українського президентів.

      Важливо: Альтернативи "нормандському формату" нема, – Путін у Франції з оптимізмом заговорив про Україну

      Окрім того, Пєсков додав, що Путін обговорював Україну з Макроном під час зустрічі 19 серпня у Франції. Вони розмовляли про організацію нової зустрічі у "нормандському форматі" щодо Донбасу.

      "Прихід до влади президента Зеленського – це реальна зміна ситуації. І ми бачимо нові можливості у саміті "нормандському формату" вже в наступні кілька тижнів", – заявив Макрон.

      Що відомо про стосунки Зеленського та Путіна?11 липня президенти України та Росії провели першу телефонну розмову. Російський та український лідери обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи щодо повернення утримуваних з обох сторін осіб. Після розмови Путін скликав Раду безпеки РФ.

      Також Зеленський записав відеозвернення, у якому звернувся до Путіна. Він наголосив, що розмова з президентом країни-агресора має відбутися, але у Мінську і за участю світових лідерів – президента США , прем'єр-міністра Британії, канцлерки Німеччини і президента Франції. Саму зустріч пропонує провести у Мінську.

      Згодом український гарант закликав лідерів країн "нормандської четвірки якомога швидше зібратися. Сталося це після чергового смертельно обстрілу українських позицій на Донбасі та загибелі чотирьох морпіхів

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Володимир Путін Еммануель Макрон Нормандський формат Новини Росії Україна – Росія
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