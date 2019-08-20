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      Никакой даты: в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Зеленского

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      В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Зеленского
      В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Зеленского / Коллаж 24 канала

      Конкретной даты проведения первой встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина пока нет.

      Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что работа по встрече лидеров Украины и России ведется.

      К теме: На каком этапе подготовка к переговорам лидеров стран "нормандской четверки": комментарий Кремля

      Пока никаких меток относительно возможной встречи с президентом Зеленским нет. Также нет никаких планов относительно сроков проведения нормандского формата,
      – сказал спикер Кремля.

      По его словам, в плане проведения переговоров Зеленского и Путина "вопросов больше, чем ответов".

      Несмотря на это, в ближайшее время могут встретиться помощники российского и украинского президентов.

      Важно: Альтернативы "нормандскому формату" нет, – Путин во Франции с оптимизмом заговорил об Украине

      Кроме того, Песков добавил, что Путин обсуждал Украину с Макроном во время встречи 19 августа во Франции. Они говорили об организации новой встречи в "нормандском формате" по Донбассу.

      "Приход к власти президента Зеленского – это реальное изменение ситуации. И мы видим новые возможности в саммите "нормандского формата" уже в следующие несколько недель", – заявил Макрон.

      Что известно об отношениях Зеленского и Путина?
      11 июля президенты Украины и России провели первый телефонный разговор. Российский и украинский лидеры обсудили вопросы урегулирования военных действий на Донбассе и совместной работы по возврату находящихся с обеих сторон людей. После разговора Путин созвал Совет безопасности РФ.

      Также Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к Путину. Он отметил, что разговор с президентом страны-агрессора должен произойти, но в Минске и с участием мировых лидеров – президента США, премьер-министра Великобритании, канцлера Германии и президента Франции.

      Впоследствии украинский гарант призвал лидеров стран "нормандской четверки" как можно скорее собраться. Произошло это после очередного смертельного обстрела украинских позиций на Донбассе и гибели четырех морпехов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Владимир Зеленский Новости России Владимир Путин Эммануэль Макрон Нормандский формат
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