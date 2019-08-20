Никакой даты: в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Зеленского

Конкретной даты проведения первой встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина пока нет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что работа по встрече лидеров Украины и России ведется.

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Пока никаких меток относительно возможной встречи с президентом Зеленским нет. Также нет никаких планов относительно сроков проведения нормандского формата,

– сказал спикер Кремля.

По его словам, в плане проведения переговоров Зеленского и Путина "вопросов больше, чем ответов".

Несмотря на это, в ближайшее время могут встретиться помощники российского и украинского президентов.

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Кроме того, Песков добавил, что Путин обсуждал Украину с Макроном во время встречи 19 августа во Франции. Они говорили об организации новой встречи в "нормандском формате" по Донбассу.

"Приход к власти президента Зеленского – это реальное изменение ситуации. И мы видим новые возможности в саммите "нормандского формата" уже в следующие несколько недель", – заявил Макрон.

Что известно об отношениях Зеленского и Путина?

11 июля президенты Украины и России провели первый телефонный разговор. Российский и украинский лидеры обсудили вопросы урегулирования военных действий на Донбассе и совместной работы по возврату находящихся с обеих сторон людей. После разговора Путин созвал Совет безопасности РФ.



Также Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к Путину. Он отметил, что разговор с президентом страны-агрессора должен произойти, но в Минске и с участием мировых лидеров – президента США, премьер-министра Великобритании, канцлера Германии и президента Франции.



Впоследствии украинский гарант призвал лидеров стран "нормандской четверки" как можно скорее собраться. Произошло это после очередного смертельного обстрела украинских позиций на Донбассе и гибели четырех морпехов.