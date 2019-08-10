Четверо погибших под Павлополем воинов служили в 36-й бригаде морской пехоты. Военным было от 20 до 30 лет. Многие из них мечтал об армии еще с детства, а некоторые всегда говорили: "Это моя Украина, и я с радостью буду ее защищать". Какими были вышеупомянутые герои – вспоминают их родные, друзья и знакомые.

6 августа вблизи Павлополя Донецкой области боевики обстреляли украинских воинов. В результате п огибли четверо морских пехотинцев. Все они входили в состав одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Как рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, вооруженная атака оккупантов произошла, когда военные занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта.

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Впоследствии стали известны и имена погибших. Это старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов. Какими их вспоминают родные и близкие – читайте дальше.

Александр Шарко

Мужчине было 30 лет. По словам друзей и знакомых, он был добрым и скромным парнем, а также веселым и очень простым, пишет "Обозреватель" .

"Саша был одним из лучших в военной подготовке. Его хотели назначить командиром отделения. Он был очень верным и останется для нас смелым и решительным", – отмечает один из его сослуживцев.

Что интересно, воин до последнего не признавался маме, что служит на передовой , и та думала, что служба сына проходит в Николаеве и не знала, что Саша воюет.

"Рассказывала, что весной он приезжал и нарубил ей дров на всю зиму. Она так радовалась, что зимой у нее будет тепло. И как теперь представить, что бедная женщина ежедневно будет брать это полено и вспоминать своего погибшего сына!" – говорит знакомая семьи.

Что касается родителей Александра, то они сейчас находятся на пенсии. Отец – бывший военный, а мать в свое время была медиком. До распада СССР семья жила в Иркутской области России – собственно там служил отец Александра, а уже когда Украина обрела Независимость, они решили вернуться на родину и здесь им в Козелецком районе на Черниговщине дали дом.

Похоронят Александра в селе Олбин , где живет его семья. Здесь же рядом есть и могила его бабушки.

Владислав Рак

Ему было 20 лет. Владислав пошел служить в 18 лет и так случилось, что в один день с Александром Шарко они подписали контракт в Козельце и вместе поехали на восток.

Как вспоминает знакомая Саши и Влада Инга, за непродолжительное время, пока они находились все вместе (два месяца), ребята показали себя как настоящие товарищи.

Оба – спокойные, тихие, но на них всегда можно положиться. Влад рассказывал, что любил ходить на природу. И в полевых условиях он чувствовал себя прекрасно, мастерски разводил костер. После "учебки" мы разъехались, а теперь такая новость, мне очень жаль,

– с грустью отмечает девушка.

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У парня остались еще младшая сестра и брат. По словам родственника, Влад всегда хотел стать военным.

"До службы он закончил строительный техникум, но все равно мечтал быть военным, вот и пошел по контракту. Родные его поддерживали, но, тем не менее, боялись его. Часто просили подумать. Но он настаивал, мол, так решил. Теперь его мечтам не суждено осуществиться ", – вспоминает он.

Сергей Шандра

Ему было 24 года. Родился он в маленьком селе Торчин, что под Хмельником Винницкой области. Был неженат, однако пообещал своей девушке Вале это сделать, как только вернется из ротации. До службы Сергей учился в профессиональном лицее сферы услуг в Хмельнике, а после работал трактористом в своем селе.

По словам его одногруппника, пошел служить, потому что там была хорошая зарплата. В армию Сергей попал осенью 2018 года. В общем прослужил всего восемь месяцев, пять из них – по контракту.

"Мы с ним в" учебке "вместе были, отличный пацан, добрый, не жадный. Он решил подписать контракт, хотя мы его отговаривали, зачем тебе это!? На контракте он всего месяцев пять был, еще толком не обученный и не обстрелянный, но сразу на передовую попал. Жаль, что молодые погибают", – подчеркнул сослуживец Сергея.

У погибшего героя остались мама и старшая сестра, хотя последняя живет в другом селе и имеет свою семью. Одноклассник Сергея вспоминает, что их обоих воспитывала мать. Кроме того, по его словам, воин в детстве увлекался футболом и любил рыбачить.

Погибший Сергей был хорошим человеком и надежным другом. В любой ситуации он всегда приходил на помощь. Он был компанейским парнем, не любил одиночества. Мог пошутить с друзьями, но это всегда были безобидные шутки. Учился неплохо и любил спорт, часто принимал участие в различных соревнованиях. И никогда не отказывался от физической работы. Я знал его как честного, достойного и справедливого. Таким он и останется в памяти всех одноклассников,

– вспоминает школьный друг Сергея.

Василий Кудров

Парню было всего 20 лет . По словам друзей и знакомых, он тоже хотел стать военным и с нетерпением ждал, когда его призовут в армию. А когда это произошло, сразу же подписал контракт.

Он был очень хорошим парнем. Занимался спортом, играл в футбол, ездил на соревнования по настольному теннису. Когда-то мне рассказывал, что очень хочет пойти служить в армию по контракту. Вася всегда говорил: "Это моя Украина, и я с радостью буду ее защищать". Так он и сделал,

– сообщила его бывшая одноклассница.

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На гибель Александра, Владислава, Сергея и Василия мгновенно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Как отметил гарант в день трагедии, 6 августа, мир четко увидел, какая из сторон конфликта никакого мира не хочет. Ведь смертельная атака боевиков произошла, когда на Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие.

Также украинский лидер призвал "нормандскую четверку" собраться как можно быстрее, а на следующий день он позвонил российскому президенту Владимиру Путину и поросив того повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинский.

Кроме того, гарант из-за гибели военных созвал срочное совещание силовиков. Во время встречи стало известно, что воины погибли из-за попадания мины в окоп.