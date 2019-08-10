Вони віддали життя за Україну: якими насправді були загиблі під Павлополем морпіхи

На Донбасі загинули одразу четверо морпіхів із 36-ї бригади. Військовим було від 20 до 30 років. Друзі та рідні розповідають, що хлопці хотіли захищати свою Батьківщину.

6 серпня поблизу Павлополя на Донеччині бойовики обстріляли українських воїнів. У результаті загинули четверо морських піхотинців. Усі вони входили входили до складу одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Як розповів секретар РНБО Олександр Данилюк, збройна атака окупантів сталася, коли військові займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту.

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Згодом стали відомими й імена загиблих. Це старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра та матрос Василь Курдов. Якими їх згадують рідні та близькі – читайте далі.

Олександр Шарко

Чоловікові було 30 років. За словами друзів і знайомих, він був добрим і скромним хлопцем, а також веселим і дуже простим, пише "Обозреватель".

"Саша був одним із кращих у військовій підготовці. Його хотіли призначити командиром відділення. Він був дуже вірним, і залишиться для нас сміливим і рішучим", – зазначає один із його співслуживців.

Що цікаво, він до останнього не зізнавався мамі, що служить на передовій, і та думала, що служба сина проходить у Миколаєві та не знала, що Сашко воює.

"Розповідала, що навесні він приїжджав і нарубав їй дров на всю зиму. Вона так раділа, що взимку у неї буде тепло. І як тепер уявити, що бідна жінка щодня буде брати це поліно та згадувати свого загиблого сина!" – каже знайома родини.

Щодо батьків Олександра, то вони зараз перебувають на пенсії. Батько – колишній військовий, а мати свого часу була медиком. До розпаду СРСР родина жила в Іркутській області Росії – власне там служив батьков Олександра, а вже коли Україна здобула Незалежність вони вирішили повернутися на Батьківщину та і тут їм у Козелецькому районі на Чернігівщині дали будинок.

Поховають Олександра в селі Олбин, де живе його родина. Тут же поряд є і могила його бабусі.

Владислав Рак

Йому було 20 років. Владислав пішов служити у 18 років і так сталося, що в один день з Олександром Шарком вони підписали контракт у Козельці та разом поїхали на схід.

Як пригадує знайома Сашка та Влада Інга, за нетривалий час, поки вони перебували всі разом (два місяці), хлопці показали себе як справжні товариші.

Обидва – спокійні, тихі, але на них завжди можна покластися. Влад розповідав, що любив ходити на природу. І в польових умовах він почувався чудово, майстерно розводив багаття. Після "учебки" ми роз'їхалися, а тепер така новина, мені дуже шкода,

– з сумом зазначає дівчина.

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У хлопця залишилися ще молодша сестра та брат. За словами родича, Влад завжди хотів стати військовим.

"До служби він закінчив будівельний технікум, але все одно мріяв бути військовим, ось і пішов за контрактом. Рідні його підтримували, але, тим не менше, боялися за нього. Часто просили подумати. Та він наполягав, мовляв, так вирішив. Тепер його мріям не судилося здійснитися", – пригадує він.

Сергій Шандра

Йому було 24 роки. Народився він у маленькому селі Торчин, що під Хмільником на Вінниччині. Був неодруженим, проте пообіцяв своїй дівчині Валі це зробити, як тільки повернеться з ротації. До служби Сергій навчався в професійному ліцеї сфери послуг в Хмільнику, а опісля працював трактористом у своєму селі.

Зі слів його одногрупника, пішов служити пішов, бо там була хороша зарплата. В армію Сергій потрапив восени 2018 року. Загалом прослужив всього вісім місяців, п'ять із них – за контрактом.

"Ми з ним в "учебці" разом були, відмінний пацан, добрий, не жадібний. Він вирішив підписати контракт, хоча ми його відмовляли, навіщо тобі це!? На контракті він всього місяців п'ять був, ще толком не навченим і не обстріляним, але одразу на передову потрапив. Шкода, що молоді гинуть", – підкреслив товариш по службі Сергія.

У загиблого героя залишилися мама та старша сестра, хоча остання живе в іншому селі та має свою сім'я. Однокласник Сергія пригадує, що їх обох виховувала мати. Крім того, за його словами, воїн у дитинстві захоплювався футболом і любив рибалити.

Загиблий Сергій був хорошою людиною і надійним товаришем. У будь-якій ситуації він завжди приходив на допомогу. Він був компанійським хлопцем, не любив самотності. Міг пожартувати з друзями, але це завжди були необразливі жарти. Навчався непогано та любив спорт, часто брав участь в різних змаганнях. І ніколи не відмовлявся від фізичної роботи. Я знав його як чесного, гідного та справедливого. Таким він і залишиться в пам'яті всіх однокласників,

– пригадує шкільний друг Сергія.

Василь Кудров

Хлопцеві було лише 20 років. За словами друзів і знайомих, він теж дуже хотів стати військовим і з нетерпінням чекав, коли його призовуть до армії. А коли це сталося, одразу ж підписав контракт.

Він був дуже хорошим хлопцем. Займався спортом, грав у футбол, їздив на змагання з настільного тенісу. Колись мені розповідав, що дуже хоче піти служити в армію за контрактом. Вася завжди говорив: "Це моя Україна, і я з радістю буду її захищати". Так він і зробив,

– сповістила його колишня однокласниця.