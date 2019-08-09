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      Загибель українських воїнів на Донбасі: США натякнули на відповідальність Росії

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      У США наголошують, що Росія має взяти на себе відповідальність за останні події на Донбасі
      У США наголошують, що Росія має взяти на себе відповідальність за останні події на Донбасі / Соцмережі

      У Державному департаменті США наголошують, що Росія має взяти на себе відповідальність не лише щодо перемир'я, а й щодо своїх зобов'язань за мінськими угодами. Це, зокрема, включає негайне та повне припинення вогню.

      Як зауважив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, Росія має взяти на себе відповідальність щодо дотримання умов перемир'я та виконання зобов’язань за мінськими угодами, передає "Голос Америки". 

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      Трагічні події, коли війська, очолювані Росію, у результаті ракетного обстрілу вбили українських солдат, які захищали свою землю, вказує на те, що саме Росія повинна взяти відповідальність не лише у питанні дотримання умов перемир'я, укладеного за посередництвом ОБСЄ, але також щодо виконання своїх зобов'язань, визначених у мінських угодах 2014-2015 років,
      – підкреслив Кент.

      Як уточнив дипломат, це включає негайне та повне припинення вогню, звільнення всіх українських полонених, яких утримують очолювані Росією сили, а також виведення всіх російських військових та техніки з території України.

      Також представник Державного департаменту США назвав агресію Росії проти України одним із найбільших конфліктів сучасної Європи.

      Зауважимо, що з 21 липня на усій окупованій території Донбасу почало діяти безстрокове перемир'я. Про нього домовилися у Мінську. Відповідно до угоди, "режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

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      Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють українські позиції. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти. А здійснили обстріл окупанти, коли українські воїни облаштовували позиції взводно-опорного пункту.

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      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини США Новини політики
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