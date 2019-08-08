Окупаційні війська Росії встановлюють міни вздовж узбережжя Азовського моря

Російські окупаційні війська встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря на окупованій території Донецької області. Такі зухвалі дії бойовиків несуть загрозу цивільним жителям приморського регіону.

Підконтрольні Росії війська почали нарощувати мінно-вибухові загородження не тільки на окупованій частині Донеччини, а й на окупованій Луганщині, повідомив представник прес-центру Міністерства оборони Максим Праута.

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Міни, якими окупанти нашпиговують узбережжя Азову, заборонені міжнародними конвенціями.

Окупанти встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря тимчасово окупованій території в Донецькій області. Зазначені дії російсько-окупаційних військ значно погіршують ситуацію з безпекою і підвищують загрозу життю цивільного населення,

– наголосив Праута.

Окупанти мінують не тільки території вздовж лінії зіткнення, а й ділянки сільськогосподарських угідь вздовж доріг, що пролягають в глибину тимчасово окупованих територій.

Усе це проросійські бойовики роблять під час "хлібного перемир'я", яке триває на Донбасі з 21 липня. Його встановлено уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

Які провокації влаштовувала Росія Україні в Азовському морі? Українські військові 26 липня помітили, що кораблі берегової охорони ФСБ Росії намагаються спровокувати українські сили у Маріупольському районі Азовського моря. Усе відбувалося у вечірній час – після 21 години. Зокрема, росіяни освітлювали катери Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривали по кілька хвилин.



На щастя, провокації росіян провалились, а опромінення не завдало шкоди здоров'ю екіпажів та не спричинило вихід з ладу технічних засобів українських захисників.