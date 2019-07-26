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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Кораблі ФСБ Росії влаштували Україні нові провокації в Азовському морі

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      Росія намагаються спровокувати Україну в Азовському морі
      Росія намагаються спровокувати Україну в Азовському морі / РосЗМІ

      Українські військові помітили, що кораблі берегової охорони ФСБ Росії намагаються влаштувати нові провокації у Маріупольському районі Азовського моря.

      У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що тактичні групи катерів Маріупольського загону морської охорони фіксують провокації з боку Росії приблизно в однаковий час – ввечері після 21 години. Інциденти траплялися впродовж останніх двох днів.

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      З напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору,
      – розповіли військові ОС.

      За їхніми словами, так звані сеанси освітлення тривають по кілька хвилин. На щастя, опромінення не завдало шкоди здоров'ю екіпажів та не спричинило вихід з ладу технічних засобів українських захисників.

      Попри це, українська сторона робить усе необхідне для захисту життя та здоров'я своїх військових, адже провокації відбуваються на лінії розмежування на суходолі.

      Про цей факт провокацій з боку російської сторони вже повідомлено територіальні підрозділи військової прокуратури, Національної поліції та СБУ.

       

      Що відомо про агресію та провокації Росії на Азові? 

      25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Керченської протоки. Того дня українські моряки планово прямували до порту Маріуполя. 3 їхні судна були обстріляні та захоплені росіянами (це кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу"), а 3 українських моряків зазнали поранень. У полон росіяни взяли всіх 24 українських моряків.

      "Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Усіх полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.

      Вже 25 липня 2019 року Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року. 

      Українські силовики обшукали танкер, вилучили документи, бортові журнали та записи радіоперемовин, здійснених під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів. Готується клопотання до суду про його арешт. Проте, 10 членам екіпажу танкера NEYMA дозволили повернутися додому в Росії. Ці моряки не мали жодного стосунку до подій біля Керченської протоки.

      Які кораблі РФ брали участь у нападі на українські біля Керченської протоки
      Які кораблі РФ брали участь у нападі на українські біля Керченської протоки / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Водний транспорт Операція Об'єднаних сил Новини Маріуполя ФСБ Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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