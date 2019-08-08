Оккупационные войска России устанавливают мины вдоль побережья Азовского моря

Российские оккупационные войска устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря на оккупированной территории Донецкой области. Такие дерзкие действия боевиков несут угрозу гражданским жителям приморского региона.

Подконтрольные России войска начали наращивать минно-взрывные заграждения не только на оккупированной части Донбасса, но и на оккупированной Луганщине, сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Максим Праута.

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Мины, которыми оккупанты нашпиговывают побережья Азова, запрещены международными конвенциями.

Оккупанты устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря временно оккупированной территории в Донецкой области. Указанные действия российско-оккупационных войск значительно ухудшают ситуацию с безопасностью и повышают угрозу жизни гражданского населения,

– отметил Праута.

Оккупанты минируют не только территории вдоль линии соприкосновения, но и участки сельскохозяйственных угодий вдоль дорог, пролегающих в глубину временно оккупированных территорий.

Все это пророссийские боевики делают во время "хлебного перемирия", которое продолжается в Донбассе с 21 июля. Он установлен вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, достигнутым в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

Какие провокации устраивала Россия Украине в Азовском море?Украинские военные 26 июля заметили, что корабли береговой охраны ФСБ России пытаются спровоцировать украинские силы в Мариупольском районе Азовского моря. Все происходило в вечернее время – после 21 часов. В частности, россияне освещали катера Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения длились по несколько минут.



К счастью, провокации русских провалились, а облучение не нанесло вреда здоровью экипажей и не повлекло выход из строя технических средств украинских защитников.