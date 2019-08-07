СБУ пояснила, чому не затримала керівництво бойовиків у Станиці Луганській

Служба безпеки України не затримала представників окупаційної адміністрації так званої "ЛНР" у Станиці Луганській, бо окупанти назвали б це зривом Мінських домовленостей. Попри це, такі дії "парламентарів" є продуманою провокацією з боку бойовиків та їхніх російських кураторів.

Представники терористичної "ЛНР" Владислав Дейнего і Ольга Кобцева перетнули лінію розмежування у Станиці Луганській і зʼявились на підконтрольній Україні території на Луганщині. На цьому нахабність окупантів не закінчилась. Вони хамили голові Станично-луганської РДА Юрію Золкіну, який вийшов на зустріч з ним і заявили, що "Станиця Луганська та Щастя – їхні".

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В СБУ цей візит і заяви представників бойовиків на переговорах у Мінську Дейнеги та Кобцевої назвали свідомою та цілеспрямованою провокацією.

Затримання Кобцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало б приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир’я,

– наголосили у відомстві.

В СБУ нагадали, що розслідують кримінальні провадження щодо Кобцевої та Дейнеги за посягання на державний суверенітет та територіальну цілісність України. Вони обов'язково відповідатимуть перед законом.

Що відомо про Станицю Луганську, міст та чому вони такі важливі?

Станиця Луганська – селище міського типу на Луганщині, є центром Станично-Луганського району. У 2014 році його українські бійці звільнили від окупантів і над будівлею районної ради підняли український прапор, відтак сьогодні воно перебуває на підконтрольній Києву території.

Сили на цій ділянці як з боку бойовиків, так і з боку українських воїнів намагалися розвести з 2016 року. 26 червня 2019 року штаб Об’єднаних сил повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом спостерігачів ОБСЄ. Наступного дня вже проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту. 30 червня українські воїни і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в цьому районі.

Це зроблено для того, аби відновити міст через Сіверський Донець – єдиний пункт пропуску через лінію розмежування, який підірвали ще у 2015 році.

Відтак, 31 липня у Мінську домовились, що українська сторона має відновити завалений проліт мосту, а представники окупаційної влади відновлюватимуть покриття та огородження. Проте, бойовики не пустили українських саперів на інший бік мосту, заблокувавши ремонтні роботи.



Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу