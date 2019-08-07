СБУ объяснила, почему не задержала руководство боевиков в Станице Луганской

Служба безопасности Украины не задержала представителей оккупационной администрации так называемой "ЛНР" в Станице Луганской, потому что оккупанты назвали бы это срывом Минских договоренностей. Несмотря на это, такие действия "парламентариев" являются продуманной провокацией со стороны боевиков и их российских кураторов.

Представители террористической "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Кобцева пересекли линию разграничения в Станице Луганской и появились на подконтрольной Украине территории Луганской области. На этом наглость оккупантов не закончилась. Они хамили голове Станично-луганской РГА Юрию Золкину, который вышел на встречу с ними и заявили, что "Станица Луганская и Счастье – их".

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В СБУ этот визит и заявления представителей боевиков на переговорах в Минске Дейнеги и Кобцевой назвали сознательной и целенаправленной провокацией.

Задержание Кобцевой и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия,

– отметили в ведомстве.

В СБУ напомнили, что расследуют уголовные производства относительно Кобцевой и Дейнеги за посягательство на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Они обязательно будут отвечать перед законом.

Что известно о Станице Луганской, мосте и почему они так важны?

Станица Луганская – поселок городского типа на Луганщине, является центром Станично-Луганского района. В 2014 году его украинские бойцы освободили от оккупантов и над зданием районного совета подняли украинский флаг, поэтому сегодня оно находится на подконтрольной Киеву территории.

Силы на этом участке как со стороны боевиков, так и со стороны украинских воинов пытались развести с 2016 года. 26 июня 2019 года штаб Объединенных сил сообщил о начале первого этапа отвода украинских подразделений под присмотром наблюдателей ОБСЕ. На следующий день уже пророссийские боевики отвели свои силы и средства, а также отошли от пешеходного моста. 30 июня украинские воины и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в этом районе.

Это сделано для того, чтобы восстановить мост через Северский Донец – единственный пункт пропуска через линию разграничения, который взорвали еще в 2015 году.

Поэтому 31 июля в Минске договорились, что украинская сторона должна восстановить заваленный пролет моста, а представители оккупационных властей будут восстанавливать покрытие и ограждение. Однако, боевики не пустили украинских саперов на другую сторону моста, заблокировав ремонтные работы.



Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала