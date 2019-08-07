Почему сепаратисты свободно гуляют по Донбассу: планы Путина на Украину

О сепаратистах на подконтрольных украинских территориях, обострении ситуации на Донбассе и что ожидать от Путина – в прямом эфире 24 каналу рассказал блогер Сергей Иванов.

О сепаратистах на Донбассе

– Этот человек (Владислав Дейнего – 24 канал) подозревается в совершении тяжких преступлений. В частности, речь идет о создании террористической организации, сепаратизме и государственной измене. Его не задерживают несмотря на то, что он гуляет по территории, подконтрольной украинской власти и соответственно украинским силовикам.

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– Я разбирался с этой ситуацией. Это на самом деле случилось в так называемой "серой зоне", куда не идут наши полицейские, поскольку им запрещено выходить за шлагбаум. Там сейчас работают наши МЧСники и происходит разминирование. И они (сепаратисты – 24 канал) пользуются и туда заходят.

– Если наши военные, полиция будет их задерживать или принимать какие-то силовые меры, то таким образом наши МЧСники будут заложниками.

Что касается конкретно этого случая, то конечно, что это не освобождает СБУ от необходимости задержания лиц, находящихся в розыске.

– Они (СБУ – 24 канал) пишут, что это провокация, направленная на срыв Минских договоренностей. Мне интересно, какое должностное лицо СБУ или может кто-то выше, дало команду не задерживать человека, который подозревается в стольких нарушениях. А также официально находится в розыске.

Смотрите видео: как сепаратист Владислав Дейнего гуляет по Донбассу

Об обострении ситуации на передовой

– Ситуация не меняется уже на протяжении многих лет. Мы видим, что единственная системная вещь, которая происходит, это абсолютно не прогнозируемое и непонятное обострение в любой момент, когда это угодно Кремлю.

– Нужно понять, что именно эта не привязанность к любым мирным переговорам является фишкой гибридной войны, которую ведет Кремль.

О планах Путина

– Путину нужны жертвы. Ему нужна кровь, нужна эта картинка.

Конечно, им нужно сделать в Украине анклав, который подчинялся бы Москве. Соответственно, имел бы какие-то собственные силовые структуры, собственное судопроизводство и собственную вертикаль власти. Это единственное условие при которой Кремль может сохранить контроль над Украиной. А нам нельзя на это соглашаться.

– Москве не нужна Украина. Москве интересен мир с Германией, с США, с другими развитыми странами. Мы им нужны или как какая-то подконтрольная территория, или вообще не нужны. Или какая-то "Малороссийская область Российской Федерации". Это "голубая мечта" Путина.