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      Почему сепаратисты свободно гуляют по Донбассу: планы Путина на Украину

      Актуальное интервью 611 Читати новину українською

      О сепаратистах на подконтрольных украинских территориях, обострении ситуации на Донбассе и что ожидать от Путина – в прямом эфире 24 каналу рассказал блогер Сергей Иванов.

      О сепаратистах на Донбассе

      – Этот человек (Владислав Дейнего – 24 канал) подозревается в совершении тяжких преступлений. В частности, речь идет о создании террористической организации, сепаратизме и государственной измене. Его не задерживают несмотря на то, что он гуляет по территории, подконтрольной украинской власти и соответственно украинским силовикам.

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      – Я разбирался с этой ситуацией. Это на самом деле случилось в так называемой "серой зоне", куда не идут наши полицейские, поскольку им запрещено выходить за шлагбаум. Там сейчас работают наши МЧСники и происходит разминирование. И они (сепаратисты – 24 канал) пользуются и туда заходят.

      – Если наши военные, полиция будет их задерживать или принимать какие-то силовые меры, то таким образом наши МЧСники будут заложниками.

      Что касается конкретно этого случая, то конечно, что это не освобождает СБУ от необходимости задержания лиц, находящихся в розыске.

      – Они (СБУ – 24 канал) пишут, что это провокация, направленная на срыв Минских договоренностей. Мне интересно, какое должностное лицо СБУ или может кто-то выше, дало команду не задерживать человека, который подозревается в стольких нарушениях. А также официально находится в розыске.

      Смотрите видео: как сепаратист Владислав Дейнего гуляет по Донбассу

      Об обострении ситуации на передовой

      – Ситуация не меняется уже на протяжении многих лет. Мы видим, что единственная системная вещь, которая происходит, это абсолютно не прогнозируемое и непонятное обострение в любой момент, когда это угодно Кремлю.

      – Нужно понять, что именно эта не привязанность к любым мирным переговорам является фишкой гибридной войны, которую ведет Кремль.

      О планах Путина

      – Путину нужны жертвы. Ему нужна кровь, нужна эта картинка.

      Конечно, им нужно сделать в Украине анклав, который подчинялся бы Москве. Соответственно, имел бы какие-то собственные силовые структуры, собственное судопроизводство и собственную вертикаль власти. Это единственное условие при которой Кремль может сохранить контроль над Украиной. А нам нельзя на это соглашаться.

      – Москве не нужна Украина. Москве интересен мир с Германией, с США, с другими развитыми странами. Мы им нужны или как какая-то подконтрольная территория, или вообще не нужны. Или какая-то "Малороссийская область Российской Федерации". Это "голубая мечта" Путина.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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