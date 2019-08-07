Чому сепаратисти вільно гуляють Донбасом: плани Путіна на Україну

Про сепаратистів на підконтрольних українських територіях, загострення ситуації на Донбасі та що очікувати від Путіна – в прямому ефірі 24 каналу розповів блогер Сергій Іванов.

Про сепаратистів на Донбасі

– Ця людина (Владислав Дейнего – 24 канал) підозрюється у скоєнні тяжких злочинів. Зокрема, йдеться про створення терористичної організації, сепаратизм та державну зрада. Його не затримують попри те, що він гуляє територією, яка підконтрольна українській владі й відповідно українським силовикам.

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– Я розбирався з цією ситуацією. Це насправді трапилося в так званій "сірій зоні", куди не йдуть наші поліцейські, оскільки їм заборонено виходити за шлагбаум. Там зараз працюють наші МНСники й відбувається розмінування. Й вони (сепаратисти – 24 канал) цим користуються й туди заходять.

– Якщо наші військові, поліція буде їх затримувати чи вживати якісь силові заходи, то таким чином наші МНСники будуть заручниками.

Що стосується конкретно цього випадку, то звичайно, що це не звільняє СБУ від необхідності затримання осіб, які перебувають у розшуку.

– Вони (СБУ – 24 канал) пишуть, що це провокація, яка спрямована на зрив Мінських домовленостей. Мені цікаво, яка службова особа СБУ чи може хтось вище, дала команду не затримувати людину, яка підозрюється у стількох порушеннях. А також офіційно перебуває в розшуку.

Дивіться відео: як сепаратист Владислав Дейнего гуляє на Донбасі

Про загострення ситуації на передовій

– Ситуація не змінюється вже впродовж багатьох років. Ми бачимо, що єдина системна річ, яка відбувається. Це абсолютно не прогнозоване та не зрозуміле загострення в будь-який момент, коли це заманеться Кремлю.

– Потрібно зрозуміти, що саме оця не прив’язаність до будь-яких мирних переговорів є фішкою гібридної війни, яку веде Кремль.

Про плани Путіна

– Путіну потрібні жертви. Йому потрібна кров, потрібна ця картинка.

Звичайно, що їм потрібно зробити в Україні анклав, який підпорядковувався б Москві. Відповідно й мав би якісь власні силові структури, власне судочинство і власну владну вертикаль. Це єдина умова за якої Кремль може зберегти контроль над Україною. А нам не можна на це погоджуватися.

– Москві не потрібна Україна. Москві цікавий мир з Німеччиною, з США, з іншими розвиненими країнами. Ми їм потрібні або як якась підконтрольна територія, або взагалі не потрібні. Чи якась "Малороссийская область Российской Федерации". Оце "блакитна мрія" Путіна.