Оккупанты заявили, что Станица Луганская и Счастье – их территория

Лидеры боевиков пересекли мост в Станице Луганской и заявили о том, что подконтрольная Украине территория якобы принадлежит им.

Оккупанты утверждают, что, согласно Минским соглашениям они имеют полное право здесь делать все, что угодно. На встречу оккупантам вышел председатель Станично-Луганской РГА Юрий Золкин.

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Золкин пытался объяснить представителям так называемых "республик", что по Минским договоренностям, граница проходит по реке Северский Донец, однако оккупанты в ответ начали вести себя вызывающе и бросаться на журналистов.

Затем он в комментарии "Громадскому" сказал, что боевики свободно передвигаются через украинские КПВВ , зато украинских представителей не пускают, потому что "это будет расцениваться как акт агрессии". Также он добавил, что боевики до сих пор не разобрали со своей стороны моста бетонные укрепления.

Служба безопасности Украины назвала этот инцидент провокацией. В СБУ считают, что террористы хотели спровоцировать правоохранителей задержать Кобцеву и Дейнегу, чтобы потом обвинить Украину в нарушении перемирия.

31 июля в Минске договорились, что украинская сторона должна восстановить разрушенный пролет моста, а представители оккупационной власти будут восстанавливать покрытие и ограждение.

Напомним, что еще в июне стороны договорились о разведении сил и создании демилитаризованной зоны в Станице Луганской для реконструкции моста через Северский Донец. Однако, боевики не пустили украинских саперов на другую сторону моста, заблокировав ремонтные работы.

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Представители оккупантов зашли на территорию Станицы Луганской: смотрите видео. Кадры опубликовал 5 канал