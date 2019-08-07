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      Оккупанты заявили, что Станица Луганская и Счастье – их территория

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      Председатель Станично-Луганской РГА и оккупанты
      Председатель Станично-Луганской РГА и оккупанты / 5 канал

      Лидеры боевиков пересекли мост в Станице Луганской и заявили о том, что подконтрольная Украине территория якобы принадлежит им.

      Оккупанты утверждают, что, согласно Минским соглашениям они имеют полное право здесь делать все, что угодно. На встречу оккупантам вышел председатель Станично-Луганской РГА Юрий Золкин.

      Важно: Четверо украинских воинов погибли на Донбассе из-за обстрелов боевиков

      Золкин пытался объяснить представителям так называемых "республик", что по Минским договоренностям, граница проходит по реке Северский Донец, однако оккупанты в ответ начали вести себя вызывающе и бросаться на журналистов.

      Затем он в комментарии "Громадскому" сказал, что боевики свободно передвигаются через украинские КПВВ , зато украинских представителей не пускают, потому что "это будет расцениваться как акт агрессии". Также он добавил, что боевики до сих пор не разобрали со своей стороны моста бетонные укрепления.

      Служба безопасности Украины назвала этот инцидент провокацией. В СБУ считают, что террористы хотели спровоцировать правоохранителей задержать Кобцеву и Дейнегу, чтобы потом обвинить Украину в нарушении перемирия.

      31 июля в Минске договорились, что украинская сторона должна восстановить разрушенный пролет моста, а представители оккупационной власти будут восстанавливать покрытие и ограждение.

      Напомним, что еще в июне стороны договорились о разведении сил и создании демилитаризованной зоны в Станице Луганской для реконструкции моста через Северский Донец. Однако, боевики не пустили украинских саперов на другую сторону моста, заблокировав ремонтные работы.

       Важно: Разминирование моста в Станице Луганской: сколько мин уже обезвредили саперы

      Представители оккупантов зашли на территорию Станицы Луганской: смотрите видео. Кадры опубликовал 5 канал

      Что известно о мосте в Станице Луганской?
      Мост в Станице Луганской - единственный пункт пропуска через линию разграничения в этом городе. Этот пункт является пешеходным, а сама дорога пролегает через мост через Северский Донец, который взорвали еще в 2015 году.

      После заключения соглашения о демилитаризованной зоне, боевикам дали неделю на то, чтобы демонтировать фортификационные сооружения со стороны оккупированных территорий. Если нет, то Украина начнет реконструкцию только со своей стороны.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ НА ДОНБАССЕ

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности СБУ Пророссийские боевики Оккупированные территории
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