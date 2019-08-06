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      Окупанти заявили, що Станиця Луганська та Щастя – їхня територія

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      Голова Станично-луганської РДА та окупанти
      Голова Станично-луганської РДА та окупанти / 5 канал

      Лідери бойовиків перетнули міст у Станиці Луганській та заявили про те, що підконтрольна Україні територія нібито належить їм.

      Окупанти стверджують, що, згідно з Мінськими угодами, вони мають повне право тут робити все, що завгодно. На зустріч окупантам вийшов голова Станично-луганської РДА Юрій Золкін.

      Важливо: Четверо українських воїнів загинули на Донбасі через обстріли бойовиків

      Золкін намагався пояснити представникам так званих "республік", що за Мінськими домовленостями, кордон проходить по річці Сіверський Донець, проте окупанти у відповідь почали поводитися зухвало та кидатись на журналістів. 

      Потім він у коментарі "Громадському" сказав, що бойовики вільно пересуваються через українські КПВВ , натомість українських представників не пускають, бо "це буде розцінюватись як акт агресії". Також він додав, що бойовики досі не розібрали зі свого боку мосту бетоні укріплення. 

      31 липня у Мінську домовились, що українська сторона має відновити завалений проліт мосту, а представники окупаційної влади відновлюватимуть покриття та огородження.

      Нагадаємо, що ще у червні сторони домовилися про розведення сил та створення демілітаризованої зони в Станиці Луганській задля реконструкції мосту через Сіверський Донець. Проте, бойовики не пустили українських саперів на інший бік мосту, заблокувавши ремонтні роботи. 

      Важливо: Розмінування мосту у Станиці Луганській: скільки мін вже знешкодили сапери

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      Що відомо про міст у Станиці Луганській?Міст у Станиці Луганській – єдиний пункт пропуску через лінію розмежуваня в цьому місті. Цей пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж мосту через Сіверський Донець, який підірвали ще у 2015 році.

      Після укладення угоди про демілітаризовану зону, бойовикам дали тиждень на те, аби демонтувати фортифікаційні споруди з боку окупованих територій. Якщо ні, то Україна почне реконструкцію тільки зі свого боку. 


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Мінські домовленості Новини політики Окуповані території
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