Окупанти заявили, що Станиця Луганська та Щастя – їхня територія

Лідери бойовиків перетнули міст у Станиці Луганській та заявили про те, що підконтрольна Україні територія нібито належить їм.

Окупанти стверджують, що, згідно з Мінськими угодами, вони мають повне право тут робити все, що завгодно. На зустріч окупантам вийшов голова Станично-луганської РДА Юрій Золкін.

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Золкін намагався пояснити представникам так званих "республік", що за Мінськими домовленостями, кордон проходить по річці Сіверський Донець, проте окупанти у відповідь почали поводитися зухвало та кидатись на журналістів.

Потім він у коментарі "Громадському" сказав, що бойовики вільно пересуваються через українські КПВВ , натомість українських представників не пускають, бо "це буде розцінюватись як акт агресії". Також він додав, що бойовики досі не розібрали зі свого боку мосту бетоні укріплення.

31 липня у Мінську домовились, що українська сторона має відновити завалений проліт мосту, а представники окупаційної влади відновлюватимуть покриття та огородження.

Нагадаємо, що ще у червні сторони домовилися про розведення сил та створення демілітаризованої зони в Станиці Луганській задля реконструкції мосту через Сіверський Донець. Проте, бойовики не пустили українських саперів на інший бік мосту, заблокувавши ремонтні роботи.

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