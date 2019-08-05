Україна просить США продати їй більше "Джавелінів"

Україна звернулася до Сполучених Штатів Америки із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Більше ракетних комплексів Україні потрібні з оборонною метою.

Українська сторона просила про продаж більше "Джавелінів" за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США, розповів американський посол Вільям Тейлор в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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До слова, з 2017 року у Сполучених Штатах Америки не діє заборона на обмеження постачання оборонного озброєння Україні.

Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер під час свого візиту до України розповідав, що наступними крокамии в американсько-українських відносинах мають бути прямі переговори між Пентагоном та українським Міністерством оборони щодо того, що Україна потребує і чи зможе США це надати.



Військова допомога, яку США надали Україні під час війни / інфографіка 24 каналу

Що таке "Джавелін"?Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі.



"Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.