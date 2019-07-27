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      Волкер розповів про оборонну допомогу Україні від США

      313 Читать новость на русском
      Курт Волкер
      Курт Волкер / ua.usembassy.gov

      Ще у 2017 році адміністрація президента Трампа зняла заборону на обмеження постачання оборонного озброєння Україні, яку запровадили і дотримувалися попередні адміністрації. Тому зараз жодних перешкод на постачання Україні оборонного озброєння немає.

      Про це розповів спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час прес-конференції у Києві.

      Про те, яку зброю дали Україні США та скільки це коштувало – читайте у матеріалі 24 каналу

      "Ми працюємо завдяки цьому (скасуванні заборони на обмеження постачання оборонного озброєння, – 24 канал) з Україною, як і з іншими нашими близькими друзями, в цьому напрямку і є процес виділення фінансування через процедуру, в якій було Україні надано оборонні озброєння – антитанкові ракети "Джавелін" та протиснайперські системи", – відповів Волкер.

      За його словами, США також передали Україні судна берегової охорони та відкрили можливість для нашої країни придбати оборонні озброєння, якщо у цьому буде потреба.

      Україна в цьому році внесла зміни у своє законодавство, яке уможливлює закупівлю іноземного військового обладнання. Наступні кроки в цьому напрямку – це вже прямі переговори між Пентагоном та українським Міністерством оборони щодо того, що ваша держава потребує і чи зможе США це надати,
      – заявив спецпредставник США      .

      Він додав, що це нормальна траєкторія для таких процесів – спочатку оцінюються потреби та те, що можна запропонувати на продаж і на постачання, і далі визначатися з фінансуванням і відповідно придбанням.

      Як США допомагали ЗСУ за роки конфлікту на Донбасі: інфографіка 24 каналу

      Допомога США

      Відео 24 каналу повної прес-конференції Курта Волкера:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Курт Волкер Війна на Донбасі Міністерство оборони України Зброя
      Джерело: 24 канал
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