Волкер розповів про оборонну допомогу Україні від США

Ще у 2017 році адміністрація президента Трампа зняла заборону на обмеження постачання оборонного озброєння Україні, яку запровадили і дотримувалися попередні адміністрації. Тому зараз жодних перешкод на постачання Україні оборонного озброєння немає.

Про це розповів спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час прес-конференції у Києві.

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"Ми працюємо завдяки цьому (скасуванні заборони на обмеження постачання оборонного озброєння, – 24 канал) з Україною, як і з іншими нашими близькими друзями, в цьому напрямку і є процес виділення фінансування через процедуру, в якій було Україні надано оборонні озброєння – антитанкові ракети "Джавелін" та протиснайперські системи", – відповів Волкер.

За його словами, США також передали Україні судна берегової охорони та відкрили можливість для нашої країни придбати оборонні озброєння, якщо у цьому буде потреба.

Україна в цьому році внесла зміни у своє законодавство, яке уможливлює закупівлю іноземного військового обладнання. Наступні кроки в цьому напрямку – це вже прямі переговори між Пентагоном та українським Міністерством оборони щодо того, що ваша держава потребує і чи зможе США це надати,

– заявив спецпредставник США.

Він додав, що це нормальна траєкторія для таких процесів – спочатку оцінюються потреби та те, що можна запропонувати на продаж і на постачання, і далі визначатися з фінансуванням і відповідно придбанням.

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Відео 24 каналу повної прес-конференції Курта Волкера: